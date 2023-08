Desetiletá Anička je celá tatínek: Dcera Pomejeho řádila na dospěláckém večírku

Dýdžejka Andrea Pomeje si užívá léta plnými doušky. Půvabná černovláska relaxovala se svým přítelem a dcerou Aničkou v Řecku. Andrea pečlivě hlídá soukromí své dcery, nyní ovšem udělala výjimku. Z dovolené pár záběrů Aničky zveřejnila.

Dceři Aničce je už deset let. Pomeje je na její výchovu sama už od roku 2019. Tatínek Aničky, herec a producent Jiří Pomeje, podlehl rakovině. I když se Jiří s Andreou rozváděli od roku 2018, dýdžejka se rozhodla, že žádost o rozvod kvůli vážné nemoci Jiřího stáhne. Byla mu oporou do poslední chvíle.

S dcerou v práci

Andrea hrála celé léto po festivalech. Pracovně se letos podívala už do Thajska, Kypru nebo do Chorvatska. Tentokrát Andrea spojila příjemné s užitečným. Na luxusní dovolené na Kypru si zahrála před svou dcerou. Na malou chvíli ji dokonce vzala za svůj dýdžejský pult. "Ona byla nervozní, trénovala to. Řekla jsem jí, že ji tam ke konci vezmu. Jako takhle maličko v sobě má ten exhibicionismus po mně a po Jirkovi. Bylo by to divný, kdyby neměla," prozradila fanouškům na svém Instagramu.

Pomeje ji stále trápí

Vztah s tatínkem Aničky byl tak intenzivní, že v Andree zanechal velkou stopu a to bohužel v negativním smyslu. „Jak Jirka všechno přehrával a zveličoval, tak jsem kolikrát nevěděla, kde je pravda a co mu věřit. A to ve mně zůstalo. Péťa je na mě tak hodný a ve mně občas zahlodá červík, co když to není pravda. A to je to, čeho se chci zbavit, toho, že si nevěřím,“ uvedla pro Blesk.

Jak to tak vypadá, její partner Petr je opavdu trpělivý, a tak se i přes pár komplikací dočká vytoužené veselky s DJkou. „Chvíli si ještě budu užívat statut snoubenky. S Petrem jsme se dohodli, že svatba proběhne na podzim příští rok. Už máme jasno v tom, jak bude vypadat. Bude kousek od Prahy a jen velmi malá. Jen rodina a pár kamarádů, přiblížila plány na svou druhou svatbu. První veselku měla Andrea v roce 2013. Tehdy si už v pokročilém stádiu těhotenství vzala producenta a herce Jiřího Pomeje. Ano si řekli na zámku Tvrz Třebotov.