Pomeje si během ozdravného rituálu sáhla na dno: Vaše tělo si myslí, že umírá

Andrea Pomeje společně se svým partnerem Petrem Plačkem podstoupili ceremonii Kambo, během které si do vypálené rány nechali vetřít žabí jed. Tento extrémní rituál popsala DJka na svém Instagramu a přiznala, že se brzy chystá jíž podruhé.

Andrea Pomeje už před delší dobou přiznala, že bojuje se stavy úzkosti a panickými záchvaty, kvůli kterým pravidelně navštěvuje psychoterapie. Po několika sezeních prý bývalá manželka Jiřího Pomeje došla k závěru, že její největší slabinou je smrt, a proto se rozhodla podstoupit brazilský rituál kambo.

Procedury s žabím jedem se natolik obávala, že první termín raději zrušila, druhý pokus se ale i díky psychické podpoře jejího partnera Petra vydařil a na Andreu čekal opravdu intenzivní zážitek.

"Kambo – moje největší vystoupení z komfortní zóny za celý život. Nikdy jsem pro sebe a své zdraví neudělala nic tak velkého! Nikdy jsem necítila tak intenzivně moji smrtelnost a věčnost zároveň,“ napsala Pomeje k fotce z ceremonie, během které si prý v jednu chvilku myslela, že umírá.

Brní ruce, nohy, přichází křeče

"Když vám je aplikovaný jed ze žáby do vypálené rány, tak vaše tělo, u mě to bylo do minuty, si myslí, že umírá, potom přichází fáze, kdy se začne burcovat celý imunitní systém! Je vám strašně špatně! Otevírá se podvědomí a vy začnete zvracet a chápat, co konkrétně je to, co dáváme pryč. Těžce se mi to vysvětluje. Tělo už není pod vaší vládou a převládá duše! V tu chvíli se obnovuje spolu s imunitním systémem i ten nervový, brní ruce, nohy, křeče, obličej nateklý a tělo neovladatelný. Ten proces je extrém," popsala Andrea Pomeje extrémní rituál, který se rozhodla podstoupit.

Na fotce Djka ukázala, jak sedí s kbelíkem na zvratky a její snoubenec Petr měl zase naprosto oteklý obličej, jakoby prodělal silnou alergickou reakci.

Brazilský rituál Kambo má údajně léčit rakovinu, deprese nebo třeba problémy s potencí. Účastník obřadu si nejprve nechá popálit pokožku a do rány se následně aplikuje stěr z kůže jihoamerických žab. Efekt se dostaví během několik minut. Dobrovolník začne být dýchavičný, zrudne a nateče. Následně se mu udělá nevolno a začne zvracet. Může ale přijít i obrovský průjem. Zhruba po 10 až 20 minutách se sekret vyjme a dotyčný se poměrně rychle vrátí do normálního stavu. I když je proces více než extrémní, Pomeje se brzy chystá na druhé kolo. "Jdu podruhé 23/10, počet sezení je individuální," prozradila vdova fanouškům na Instagramu.

Andrea Pomeje věří alternativní medicíně a otravu žabím jedem si chystá brzy zopakovat