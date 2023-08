To nejlepší, co mě potkalo: Andrea Kalousová je po rozchodu s Kazmou už jinde

Zatímco Kamil Kazma Bartošek bizarním způsobem vysekl poklonu své expřítelkyni Andree Kalousové ve svém prvním filmu Onemanshow: The Movie, vypadá, to, že na pohlednou modelku příliš dojem neudělal. Na premiéru snímku vůbec nedorazila a raději zamířila k zubaři. Kromě toho se zdá, že po rozchodu se její život změnil a nabral nečekaně nový směr. Rozhodně to tak nevypadá, že by po své někdejší lásce zvlášť smutnila.

Ve vztahu s Kamilem Bartoškem, řečeným Kazmou, byla krásná Andrea Kalousová pět let. Rozešli se v roce 2021 poté, co zjistili, že jejich představy o budoucnosti se zásadně liší. Zatímco Kazma se od rozchodu prakticky stáhl z veřejného života a v soukromí pracoval na přípravě svého filmu Onemanshow: The Movie, jeho expřítelkyně rozhodně neměla v plánu přestat žít.

Nový smysl života našla v hudbě. Na streamovacích platformách již zveřejnila několik vlastních singlů, ten poslední teprve nedávno - konkrétně 4. srpna. Za projevenou přízeň poděkovala svým fanouškům na sociální síti den po premiéře Kazmova filmu, na kterou nedorazila a raději zamířila k zubaři. Tedy v ten samý den, kdy česká média začala řešit Bartoškovo podivné vyznání citů k expartnerce, které vložil do své filmařské prvotiny.

K závěru filmu, ve kterém Kazma použil jejich skutečné fotografie a ve kterém prohlásil, že je Andrea “nejlepší holka, jakou kdy potkal”, se modelka nijak nevyjádřila. Kromě toho se v hlavičce jejího profilu na sociální síti objevila věta “Hudba je to nejlepší, co mě kdy potkalo”. Zda se jedná o souhru náhod, nebo tím chtěla Kazmovi naznačit, že už je skutečně někde jinde, ví ale jen ona sama.

V nezáviděníhodné situaci se nicméně ocitla Kazmova současná partnerka, influnecerka Marie Rosecká. Dvojice sice vztah nikdy oficiálně nepotvrdila, ale podle dostupných zdrojů mají tvořit pár již dva roky. Pohledná hvězda reality show Like House byla na premiéře přítomna, a tak se dočkala veřejného ponížení, když její partner vyznával svým filmem city jiné ženě.

Dívka se zatím k filmu ani údajnému vztahu nevyjádřila, ovšem z premiéry neodcházela v doprovodu Kazmy, se kterým ji všímaví kolemjdoucí načapali v centru Prahy, ale svých kamarádek. Na první pohled bylo přitom zřejmé, že ji obsah snímku rozladil a rozesmutnil.