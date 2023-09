Vdávají se jí kamarádky, Andrea Kalousová je stále na ocet. Dostane Kazma šanci?

Modelka Andrea Kalousová o víkendu odsvědčila svatbu své kamarádky, missky Karolíny Kokešové, která si s partnerem řekla “ano” po dlouholetém vztahu. Pohledná Andrea, která se kromě modelingu nově věnuje také hudbě, je ale zatím stále sama. Na sociální síti si dokonce postěžovala, že snad zůstane na věky věků nezadaná. Nabízí se tak otázka, zda přece jen neplánuje dát šanci svému expartnerovi. Kamil Kazma Bartoška totiž nedávno ukázal, že pro něj jeho bývalá dívka stále hodně znamená.

Nádherná svatba na farmě Čapí hnízdo fanoušky pohledné Karolíny Kokešové okouzlila, stejně jako Andreu Kalousovou, která šla své dobré kamarádce za svědka. S novomanželským párem si na místě vyfotila legrační fotografii, která vystihla její pocity z toho, jak momentálně vypadá její osobní život.

“Když se ti vdává kámoška aneb Kalous forever alone (navždy sama, pozn. red.),” posteskla si u snímku, na kterém dělá legrační grimasu. Stesk nad tím, že zatímco její kamarádky se ženou pod čepec, ona je stále sama, je pochopitelný. Od té doby, co se před několika lety rozešla s bavičem a moderátorem Kazmou, neboli Kamilem Bartoškem, žádnou oficiální známost veřejnosti nepředstavila.

Přestože je velmi krásná mladá žena, navíc s nesporným hudebním talentem, svou druhou polovičku zatím stále nenašla. Ani to, že jí Kazma svým filmem Onemanshow: The Movie vyznal lásku, na věci nejspíš nic nezmění. Jako odpověď mu totiž sympatická brunetka nahrála skladbu, ve které mu sdělila, že tento vlak již nenávratně ujel. Ani příspěvek o svatbě nyní nenasvědčuje tomu, že by ji Bartošek přece jen obměkčil.

Populární tvář českého internetu, která na premiéře svého filmu neváhala vyznáním expřítelkyni veřejně zostudit svou nynější lásku, influncerku Marii Roseckou, má ale nyní nejspíš jiné starosti.

Ani měsíc po premiéře filmu se totiž nikomu nepodařilo otevřít Kazmův trezor, který umístil na pražském Výstavišti. Ten obsahuje 22 milionů korun, které mají podle influencera patřit tomu, komu se podaří vyluštit jeho šifru. Proto nyní oznámil, že za týden hru ukončí. Na svém profilu na sociální síti ale bude po celou dobu zveřejňovat další indicie, které mají rozluštění rébusu napomoci.

Jak již uvedl server Extra, Kazmovu filmu hrozí, že bude stažen z kin kvůli žalobě sázkové kanceláře Fortuna, které snímek neudělal zrovna pozitivní reklamu. Je tak možné, že je to skutečným důvodem, proč se Bartošek snaží ukončení soutěže uspíšit. Další možností je, že předem počítá s tím, že se nikomu vyhrát nepodaří a s finanční částkou má již naplánovaný dosud skrytý úmysl.