Velký návrat Kalousové a Kazmy? Zpěvačka mu odpověděla romantickou písní

Že byl celý film Onemanshow: The Movie jen megalomanským vyznáním lásky bývalé přítelkyni Andree Kalousové, se kterou se rozešli před několika lety, Kamil Bartošek alias Kazma otevřeně přiznal. Až dosud nicméně nebylo zřejmé, zda pohledná modelka již snímek viděla a co si o něm myslí. Po delším mlčení zveřejnila svou novou autorskou píseň a nikdo nepochybuje, že se jedná o odpověď pro bývalého partnera.

Skladbu, kterou nyní propaguje na sociální síti, nazvala Kalousová velmi výmluvně “Co by bylo, kdyby”. Jedná se o velmi romantické, ale smutné vyznání. Pokud se již ke Kazmovým uším dostalo, nejspíš mu radost neudělá. Nevypadá to totiž, že by se pohledná brunetka k němu hodláte vrátit.

“Těžko se mi teď na zemi nohama stojí, ale asi mi nezbývá než si tím zas projít. Zrychlenej tep mám už několik dní, přemýšlím jestli tenhle odchod je poslední. Chci mít ten pocit, že vedle sebe můžem spát, víš, jak se umím o svý místo rvát,” začíná píseň a je tak jisté, že její autorka k adresátovi stále chová city.

Další slova však vyzní tak, že by si Kazma nejspíš neměl dělat plané naděje. “A tak si říkám, co by bylo kdyby jsme šli spolu, víš, tam, kde nám nic nechybí. Je až moc věcí, který nejdou zpátky vzít, když každý z nás už vlastní cestou musíme dál jít,” pokračuje song.

Jaká bude reakce Kamila Bartoška, zatím nikdo netuší. Možná by ale raději měl zapracovat na tom, aby si udobřil svou současnou přítelkyni, influencerku Marii Roseckou, kterou před celým národem ponížil vyznáním pro svou “bejvalku”.

Podle svědků, kteří je spolu potkali v důvěrných situacích v centru Prahy, dvojice má tvořit pár již dva roky. Ani jeden z nich to oficiálně nepřiznal a Kazma svou dívku v souvislosti s filmem několikrát zapřel. Marie Rosecká se ale již několikrát vyfotila v bytě, o kterém se ví, že patří právě jemu. Je tak pravděpodobné, že spolu pár již nějakou dobu bydlí. Otázkou je, na jak dlouho, vzhledem k poslednímu dění.