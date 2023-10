Naděje umírá poslední: Kazma má možná šanci, Kalousová návrat nepopřela

V posledních týdnech patří Andrea Kalousová snad k nejvíce řešeným celebritám. Za vším stojí především film jejího bývalého partnera Kamila Bartošky alias Kazmy. Ten snímkem vyznal lásku své bývalé partnerce. Celá Česká republika čeká po vydání filmu na jediné a to na vyjádření modelky a zpěvačky.

ONEMANSHOW: The Movie vyvolal v kinech naprosté šílenství. S herními kartičkami k trezoru se začalo dokonce i obchodovat. Kazma na začátku října oznámil, že peníze nikdo nevyhrál a spustil nové kolo soutěže.

Překvapení od Kazmy

To, že právě ona byla motivem k vytvoření Kazmova filmu, vůbec netušila. Ani chvíli po uvedení snímku ji nenapadlo, že bude tak trochu jeho součástí. „To jsem tedy koukala,“ přiznala své prvotní pocity v Show Jana Krause po šokujícím zjištění Kalousová. „Byla jsem na tom v kině a už jsem to tedy viděla. Film byl hezký. Udělal to hezky. A já to beru jako takové poděkování a ohlédnutí za tím, jak jsme to měli,“ odkryla svůj názor na případný návrat k bývalému partnerovi, který jí film věnoval. Na závěr ovšem Andrea prozradila, že je nyní s Kazmou zadobře a že jsou dokonce i v kontaktu. Zároveň také nedokázala odpovědět na přímý dotaz moderátora, zda se k sobě vrátí. V tuto chvíli se pouze usmívala a mlčela. Jak to tak vypadá, naděje umírá poslední.

Místo přítele nová kočka

Andrea je známá svou láskou ke kočkám. Zpívající modelka dokonce provozuje e-shop pro milovníky těchto domácích mazlíčků. Nyní svou domácnost rozšířila o dalšího člena, a to o kocoura Chicca. Tento její krok se ovšem nezamlouval její první kočce Tiggi, ta se jí hned první den pomstila. „Té mé staré kočce Tigi se to nelíbilo a dala mi to první noc velmi jasně najevo. Když jsem si šla lehnout, začala šílet, utíkat po pokoji, a když se konečně kolem páté uklidnila a lehla si na mě, myslela jsem, že už bude klid. Ale pak to teprve všechno začalo. Když jsem rozsvítila, zjistila jsem, že na mě zrovna vykonávala potřebu,“ řekla s humorem historku ze své domácnosti.