Skandál Amy Winehouse: Tlačila prsa na sklo a hekala jako při sexu, popsal vězeň

Zpěvačka s neuvěřitelným hlasem sice už nějaký ten rok není mezi námi, ale většina lidí na ni nezapomněla nejen kvůli skvělým písním, ale také skandálům, jejichž četnost dodnes nikdo z kolegů nepřekonal.

Jedna z nejtalentovanějších zpěvaček všech dob Amy Winehouse se narodila ve Velké Británii. Svět okouzlila svým hlasem a písněmi ve stylu jazzu, soulu i R&B. Kritici ji vychvalovali a pěli na ni ódy, ale její soukromý život se skládal z bezpočtu skandálů a průšvihů. Pojďme se na ty nejdrsnější z nich podívat.

Začít můžeme tím, jak se zpěvačka chovala na koncertech. Například v Bělehradě vystupovala na pódiu naprosto opilá a zfetovaná, což fanoušky znechutilo. Stejné to bylo i ve Spojených arabských emirátech, kde ji lidé dokonce vypískali během hitu Rehab. Byla tak mimo, že nebyla schopna odzpívat text, a navíc se celu dobu tvářila naprosto nezúčastněně a čistila si nehty. Během brazilského turné byla pro změnu tak opilá, že se při taneční kreaci zřítila na pódium.

V Norsku kouřila marihuanu, na festivalu napadla fanouška

V roce 2007 norská policie našla u Amy několik gramů marihuany, a tak byla spolu se svým manželem Blakem zatčena. Nakonec vše skončilo tučnou pokutou, kterou musela uhradit. To ale nebylo její jediné setkání se soudem. Jen o rok později během festivalu v Glastobury napadla svého fanouška během koncertu. Tvrdila, že jí sahal na prsa. Jen o týden později se událo to samé s jiným fanouškem, který ji měl zase údajně plácnout po zadku. No a vše završila v roce 2010, kdy dostala dvouletou podmínku za napadení uvaděče v divadle.

Jedním z největším skandálů, který zpěvačka předvedla, byl však kvůli svému zatčenému manželovi Blakovi Fiedlerovi. Ten si odpykával trest ve věznici za těžké ublížení na zdraví a Winehouse mu chtěla zpříjemnit čas sexem. Bohužel se jí nepodařilo přesvědčit vězeňskou službu, aby jim poskytla pokojíček, tak se nezdráhala předvádět sexuální pohyby alespoň přes sklo, které ji od manžela oddělovalo.

Ve vězení předváděla manželovi kopulační pohyby

"Byla úplně mimo sebe. Najednou si strhla tričko a podprsenku, natlačila prsa na sklo a s rukou mezi nohama začala předvádět kopulační pohyby, které provázela urputným vzdycháním. Vážně příšerný," prozradil tenkrát jiný vězeň, který měl v ten den také návštěvu a byl tedy u incidentu účasten.

Zavzpomínat můžeme i na její rvačku v londýnském baru nebo facky, které uštědřila své kamarádce Mische Barton, která ji upozornila, že by neměla tolik pít. Třešničkou na dortu byly následné fotografie, na kterých byla zpěvačka zachycena, jak kouří crack.

Nakonec svůj drsný životní styl neustála ani sama zpěvačka, která v roce 2011 zemřela ve svém bytě v Londýně. Koroner určil jako příčinu smrti otravu alkoholem spojenou s bulimií.

