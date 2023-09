Dcera Zedníčkové přičichla k jinému oboru: Dá herectví definitivně sbohem?

Dcera herečky Lucie Zedníčkové již prokázala, že jablko nepadá daleko od stromu. Herectví se věnuje po vzoru slavné maminky a svůj talent již předvedla v několika filmech i seriálech. Je ale možné, že nakonec se bude věnovat něčemu jinému. Přiznala totiž, že v létě objevila novou vášeň, která nakonec možná dostane přednost.

Amélie Pokorná má herectví zkrátka v genech. Její maminka je totiž sexsymbol ze snímku Kouř, zatímco jejím otcem je scenárista a režisér Vít Pokorný, který jí jistě část svého uměleckého nadání rovněž předal. Mladá dívka se tak již na plátnech objevila několikrát.

Osmnáctiletá kráska se objevila ve filmech jako V peřině, Když prší slzy a také v seriálech 1. mise, Specialisté a Sestřičky. Nyní ale přiznala, že má také jiné zájmy, kterým by se v budoucnu mohla věnovat.

V létě se totiž naplno oddala jinému uměleckému oboru, který je pro ni velice důležitý. “Byla jsem hodně v Česku a dost jsem tancovala. Navštívila jsem plno tanečních kempů, to je tak všechno. Jinak jsem si užívala zahrady a bazénu,” sdělila serveru Expres.cz.

“Pamatuju si, že jsem do tanečků chodila už asi od čtyř let, tehdy to nebylo ještě úplně moje rozhodnutí. Dál jsem si pak vybírala, do jakého stylu bych se chtěla pustit. Tím, že mě tanec provází celým životem, jsem nikdy ani nepřemýšlela nad tím, že bych ho někdy nedělala, protože tančím doslova celý život,“ vysvětlila Amélie Pokorná, která stále není rozhodnutá, zda by se právě tanci chtěla věnovat ještě více, a to především z důvodu velké konkurence a z toho plynoucí rivality.

Pro svět herectví by to ale byla určitě škoda, protože talent po mamince skutečně nezapře. Kromě toho je Lucii Zedníčkové také velice podobná, čehož si fanoušci obou půvabných dam všímají.

S rodiči ji spojují také podobné koníčky. Všichni tři například milují zvířata. “Lásku ke zvířatům jsem podělila po obou rodičích, táta má hrozně rád exotická zvířata, slony a my s mamkou jsme na pejsky a takový ten blízký kontakt,” svěřila se Amélie Pokorná nedávno.