Proměna Alžběty Kolečkářové: Po rodinné tragédii se vrací jako exotická kráska

Osobitá zpěvačka, která na sebe poprvé upozornila v talentové soutěži SuperStar, má za sebou skutečně velmi náročné období. Letos na jaře, v době, kdy pracovala na nové desce a těšila se, že se po rodičovské pauze pořádně opře do hudby, prožila rodinnou tragédii. Její partner a otec jejích dvou dětí se bohužel rozhodl dobrovolně ukončit svůj život. V nelehké situaci se Alžběta rozhodla, že se nevzdá a na své nové desce bude pracovat i nadále. Ve smutku se pro ni práce stala lékem, který jí pomohl přijít na jiné myšlenky.

Vydání nové desky se jí zpočátku zdálo jako nedosažitelné. Nakonec se za podpory svých blízkých rozhodla, že se pokusí prostředky na tvorbu získat prostřednictvím dobročinné sbírky na portálu Donio. Díky věrným fanouškům a jednomu obzvlášť štědrému podporovateli se jí to podařilo, a tak v létě bude i se svou kapelou pracovat na tom, aby deska, kterou by ráda představila na podzim, spatřila světlo světa.

Protože prožité období bylo velmi těžké, snaží se půvabná zpěvačka nyní začít znovu, a to nejen kvůli sobě, ale také svým dvěma malým synům. K tomu jí pomáhá nejen hudba, ale také změna image. Na sociální síti se tak Alžběta Kolečkářová pochlubila novým, velmi netradičním účesem.

“Spousta fanoušků ví, že tíhnu k alternativnější hudbě, především reggae a ska, a k alternativním hudebním stylům patří také experimentování s účesy. Copánky na hlavě byly už delší dobu mým snem, ale odhodlala jsem se až nyní. Jedná se o twisty. Je to vlastně neokoukaná alternativa pseudo dredů a rasta copánků,” prozradila krásná umělkyně pro Kafe.cz.

Tetování v intimních partiích

Změna hudebního žánru ale podle jejích slov nehrozí. “Rozhodně zůstanu u popíku okořeněného soulem. To je to, co mé fanoušky nejvíc baví a já osobně chci zůstat u středního proudu,” dodala Alžběta Kolečkářová.

Kromě nového účesu se rozhodla ozdobit také novým tetováním v podobě lišky. “Docela mě toto tetování vystihuje a rozhodně jsem toto už delší dobu plánovala. Už chápu lidi, kteří proces tetování popisují jako rituál. Přemýšlím, že bych v budoucnu doplnila další do mé sbírky, třeba i na intimních partiích,” řekla sympatická tmavovláska s úsměvem.

Do nahrávání alba se plánuje pustit plná nově načerpané energie, kterou získala díky tomu, že po dlouhé době měla čas na relaxaci. “Posledních 10 dnů jsem věnovala odpočinku a sama sobě. Děti byly na prázdninách u prarodičů na Slovensku, ale už jsem ráda, že se za mnou vrací. Za nic na světě bych je nevyměnila a bez mých dětí bych byla jen bloudící existencí plnící různé úkoly,” vysvětlila Alžběta Kolečkářová.