Blížící se padesátku neřeší: Alice Bendová má na krásu jednoduchý recept

Kdo navštíví sociální sítě moderátorky Alice Bendové, mohl by snadno nabýt dojmu, že krásná brunetka snad vůbec nestárne. Stále si udržuje krásnou postavu a uvěřit, že jí v listopadu bude padesát, není vůbec jednoduché. Není za tím elixír mládí, ale rozumný přístup k životu, kterým by se mohly mnohé dámy inspirovat.

Redakce Kafe.cz se Alice Bendové zeptala na tajemství spokojeného života a svěžího vzhledu. Ta reagovala s úsměvem. “Já samozřejmě stárnu také - mám vrásky, padá mi tak nějak přirozeně to, co mi padat má. Vždyť mi bude padesát. Ale začala jsem před tou padesátkou konečně používat kvalitní kosmetiku, což jsem nikdy předtím nedělala, a to je docela znát,” odpověděla sympatická tmavovláska.

Podle jejího názoru ale není nutné to s kosmetikou nějak přehánět. “Ve třiceti má myslím člověk do padesáti ještě spoustu času,” dodala se smíchem. Jako daleko podstatnější ale vnímá pohyb, ačkoli se mu nevěnuje nijak fanaticky.

“Chodím běhat. Ne nějak pravidelně, že bych pětkrát týdně skutečně běžela, ale třeba dvakrát, třikrát týdně ano. Neběhám ale moc rychle. Jednak by mě to nebavilo, jednak si myslím, že bych nějaké sprinty ani nevydržela. Navíc se říká, že pomalý běh je prospěšný,” vysvětlila svůj přístup ke sportu pro Kafe.cz.

Jídlo si umím užít

Co se týká jídla, také tam se půvabná moderátorka a herečka drží životní filozofie, že nejdůležitější ze všeho je střídmost. “Já to mám tak ve vlnách. Já jím, jím, jím, a pak přijde období, kdy jím malé porce a zdravější věci,” prozradila Alice Bendová.

“Jsem ale ten případ, který má dar, že rád jí. Myslím, že to opravdu je dar, protože kolikrát řada lidí dojde do fáze, že by jíst chtěli, ale nejde to. Umět si jídlo užít je skutečně důležité a třeba já s tím opravdu nemám problém,” řekla pro Kafe.cz, pro kterou je velkou motivací také její partner Michal Topol - je totiž o třináct let mladší než ona, a tak není nijak překvapivé, že po jeho boku je plná životního elánu.