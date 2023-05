Alex Mynářová oslavila 40. narozeniny. S manželem znovu tráví více času v Praze

Půvabná moderátorka Alex Mynářová oslavila spolu se svými přáteli čtyřicítku, na kterou ale rozhodně nevypadá. Jak sama uvedla, aktuální životní období je pro ni skutečně velmi pozitivní. Poté, co její manžel Vratislav Mynář skončil ve funkci “hradního kancléře”, si celá jejich rodina mohla konečně odpočinout a nabrat nový dech. Nyní tak prožívají radostné dny a plánují společnou dovolenou u moře.

Oslavy, která se konala na pražském Žižkově v řeckém stylu, se zúčastnilo mnoho hostů jak z oblasti showbyznysu, tak Pražského hradu, kde jako vedoucí prezidentské kanceláře donedávna působil její manžel. Nechyběla dokonce ani bývalá hlava státu Miloš Zeman, který se s rodinou Mynářových přátelí.

“Užila jsem si to hrozně moc a nejvíc si vážím toho, že si na mě všichni, kdo byli zrovna v Čechách, udělali čas, protože si uvědomuji, jak moc je čas cenný. Takže to bylo opravdu milé,” prozradila sympatická brunetka pro Kafe.cz s tím, že již o víkendu ji čeká další oslava.

“Můj syn má totiž narozeniny ve stejný den jako já, takže budeme na Moravě slavit v rodinném kruhu. Moje moravská oslava narozenin pak proběhne ještě v červnu,” uvedla Alex Mynářová.

Manžel už vypadá odpočatě

Poté, co Vratislav Mynář skončil ve své funkci na Hradě, přesunul se zpět na Moravu, kde mají manželé svůj nový dům, aby si mohl odpočinout a po náročných letech si utřídil myšlenky. Jeho manželka, která momentálně pracuje pro Český rozhlas, naopak i s dětmi zůstala v Praze. Nějakou dobu se tak celá rodina scházela pouze o víkendu.

I to se ale nyní změnilo. “Manžel většinou přijede v úterý, aby byl ve středu v kanceláři u pana prezidenta. Pak jede zpět na Moravu a na víkend jedeme my s dětmi za ním, nebo naopak on za námi. Vídáme se tak znovu častěji. Řekla bych, že si manžel už docela odpočinul, alespoň vypadá odpočatě,” řekla Alex Mynářová pro Kafe.cz s úsměvem.

Nyní se jako rodina těší na společnou dovolenou. “Původně jsme měli v plánu hned poté, co manžel skončil na Hradě, letět někam na týden k moři. Bylo to ale v tu dobu hodně náročné jak pro něj, tak pro mě po pracovní stránce, a tak se chystáme až teď v červnu. To bude i lepší pro staršího syna, který už chodí do školy. V tu dobu už toho učení přece jen nebývá tolik. Když ještě obě děti chodily do školky, bylo to v tomhle směru snazší,” sdělila krásná moderátorka, jak vypadají její nejbližší plány.