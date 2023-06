Alex Mynářová o synově nemoci: Překvapilo mě, jak dospěle se k tomu postavil

Moderátorka Alex Mynářová vychovává s manželem Vratislavem Mynářem, bývalým vedoucím prezidentské kanceláře, dva syny. Starší z nich se od narození potýká s vážnými zdravotními problémy. Sympatická tmavovláska nyní pro Kafe.cz promluvila o tom, jak jako maminka náročné životní období plné návštěv lékařů prožívala. Malý Vratislav totiž právě dokončil roční náročnou léčbu.

Zdravotní potíže dětí jsou pro každou maminku velice složité téma. Moderátorka Českého rozhlasu už se o něm ale mluvit nebojí. “Už to ani není tak nepříjemné téma, protože díky lékařům z Nefrologie Fakultní nemocnice Motol je to na dobré cestě,” vysvětlila pro Kafe.cz.

“Synovi bylo na základě biopsie ledvin diagnostikována glomerulonefritida s těžkým průběhem. Jednoduše řečeno, je to chronický zánět, autoimunitní onemocnění. V určitém okamžiku mu selhávaly ledviny, takže byla zahájena biologická léčba, která to nejhorší pomohla zvrátit,” vysvětlila Alex Mynářová, v čem závažné onemocnění jejího syna spočívalo.

Naštěstí se chlapcův zdravotní stav zlepšil. “Teď už má po léčbě a budeme čekat, jak se to bude vyvíjet. Zatím se to vyvíjí dobře a my doufáme, že to tak zůstane. Ledviny už ale nikdy mít nebude v plné kondici, ty jsou jsou nenávratně poškozené,” popsala moderátorka vyhlídky do budoucna.

Překvapilo mě, jak dospěle se k tomu postavil

Pokud bude vše probíhat tak dobře, jako doposud, nebude mít syn Alex Mynářové do budoucna téměř žádná omezení. “Budeme rádi, pokud to zůstane tak, jako teď, tedy že syn bere dlouhodobě léky, ale není omezen na sportovních aktivitách a ničem, co má rád,” řekla s nadějí v hlase pohledná tmavovláska.

“Za sebe jako za maminku musím říct, že mě syn velmi překvapil, jak byl statečný a jak se k tomu postavil jako dospělý - respektoval pokyny lékařů a snášel skvěle i dočasná omezení,” popsala pyšně Alex Mynářová.