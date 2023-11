Redakce 4. 11. 2019 clock 3 minuty gallery

Není tomu dlouho, co Aleš Brichta oslavil šedesátku a prozradil, že v životě prakticky o všechno přišel. Oporou mu je o třiadvacet let mladší Polka Joanna, která byla původně jeho fanynkou. Brichta, pravda, nezažívá nejlepší období svého života. Zdraví mu příliš neslouží a sám tvrdí, že je bezdomovec.

Finanční problémy zpěváka, který se proslavil hity jako Dívka s perlami ve vlasech nebo V uniformě lokaje, začaly, když před lety vydával rockový časopis, který ovšem nezachránilo ani to, že za ním stojí hvězda Arakainu. Prostě se neprodával. Aleš Brichta se posléze dostal do dluhového kolotoče, že kterého se dodnes nevymotal.

Dluhy

Kvůli nepříznivým finančním podmínkám se musel přestěhovat ze Žižkova do Libně. „Jsme tam v nájmu. Partička takovejch dobráčků mě obrala o všechno včetně bytů. V Praze jsem měl tři, takže jsem dneska v podnájmu. Jsem vlastně bezdomovec. Vydával jsem časopis, kterej se jmenoval Rock Shock. Fungovalo to nějakým způsobem, ale bohužel ty prodeje nebyly tak veliký, jak se původně počítalo, takže finančně to bylo docela tragický,“ prozradil Aleš Brichta v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Sáhl jsem do vlastní kapsy a taky jsem si peníze půjčil,“ pokračuje. Brichta peníze splácel, ale postupně už neměl z čeho. Dle něho se totiž přestaly prodávat i desky. V té době ještě provozoval bar. „Přišly povodně a z baru udělaly mixér. Všechno spláchla voda. Jsem finančně totálně ztracenej. Bohužel jsem se z toho nezmátořil,“ netají se tím nijak zpěvák, který prozradil, kdo ho drží nad vodou.

Manželka je anděl

„Nemít svoji Johanku, tak jsem ztracenej,“ přiznává rocková hvězda. Joannu Pawliszyn si vzal v roce 2016. Sbalila ho prý v hospodě na šipkách. Už v minulosti opakovaně říkal, že Joanna je slušně vychovaná Polka a stará se o něho. Zdá se, že o třiadvacet let mladší polovička bude mít napilno. Brichta na tom zdravotně není zrovna nejlépe.

Má hlavně trable se zrakem, a to už od útlého mládí. „Mám problém, že na prd vidím. S tím nic nenadělám. V šestnácti jsem přišel o jedno oko. Absolvoval jsem operaci, kdy mám po úderu do hlavy poškozené zrakové centrum. Nevidím do stran. Přestal jsem řídit i auto,“ šel s pravdou ven zpěvák. Pro své zdraví ale leccos dělá. Brichta se totiž teď věnuje stretchingu, pomocí kterého se protahuje. Zvládá to i několikrát denně, a to hlavně doma v posteli. Zřejmě mu to pomáhá ulevovat si od stresu, kterého má teď více než dost. Sám prozradil, že je ale odjakživa takzvaný naštvanec. Co to znamená?

„Nadávání mi jde nejvíce. Jsem naštvanec. Někde si ten vztek musím vylejt. Neexistuje nic, co by mě neštvalo. Občas si na koncertech i zanadávám. Je ale fajn, když ty lidi přijdou. Já zjišťuju, že moji kamarádi jsou doma na zadku a čuměj jako troubové na nějakou pitomost. Už nejdou ani do té hospody,“ rozčiluje se Brichta nad chováním přátel. Dříve v sobě jistě tolik vzteku neměl.

Už v roce 1982 založil kapelu Arakain, jejíž byl frontmanem. Patří mezi největší stálice české rockové scény a ke svým již proběhlým šedesátinám chystá veliký koncert. Toho se jistě nemohou dočkat i jeho děti. Z prvního manželství má dvě – syna Aleše a dceru Michaelu.