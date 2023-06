Alena Šeredová se svěřila s bolestivým tajemstvím, přišla o miminko

Krásná česká modelka Alena Šeredová se před časem otevřela fanouškům na sociálních sítích. Poté co je vyzvala k tomu, ať se ji zeptají na co chtějí, byla otevřená opravdu všem odpovědím. Přiznala to, že přišla o dítě.

Otevřená zpověď

Zarmoucená fanynka české modelky se jí svěřila s tím, že přišla o miminko, zároveň se trojnásobné maminky zeptala, zda má s tímto otřesným zážitkem také zkušenost. „Ano, mám. Stalo se mi to před mým prvním dítětem. Všechno trápení ale nakonec odejde,“ odpověděla otevřeně Šeredová podle webu iprima.cz. Dítě čekala se svým tehdejším partnerem brankářem Gigim Buffonem. Spolu pak na svět přivedli dva syny Louise a Davida. Jejich dlouholetým manželstvím otřáslo hned několik skandálů. Italský fotbalista byl české krásce několikrát nevěrný.

Láska na druhý pokus

Po rozvodu s fotbalovým brankařem našla Alena útěchu u miliardáře a jednoho z dědiců automobilky Fiat Alessandra Nasiho. Pár tvoří přes osm let a před necelými třěmi roky se jim narodila dcera Vivienne. Včera se dokonce vzali. Pro Deník krásná modelka prozradila, že jejich seznámení byla opravdu náhoda. „Vlastně jsme se seznámili přes moje děti. Starší syn má kamaráda, jehož maminka nás pozvala k nim na víkend na hory a Alessandro je jejich příbuzný, tak tam byl také.“ Dcera se jí narodila až po čtyřicítce, i přestože se vždy pyšnila dokonalou postavou, hubnutí jí dalo tentokrát zabrat. „Jsem moc šťastná, konečně se mi to povedlo. Bohužel jsem ale zhubla jen devět kilo, můj cíl byl o něco vyšší. Chce to trpělivost, ale musím říci, že bez devíti kil navíc je to super,“ prozradila, že její recept na dokonalou postavu je nízkosacharidová strava.