Druhá svatba Aleny Šeredová: Miliardář tají svědka, hostů bude překvapivě málo

Modelka Alena Šeredová se dychtivě připravuje na další životní kapitolu – podruhé v životě se stane vdanou paní. Dne 17. června si řekne své „ANO“ se svým milovaným miliardářem Alessandrem Nasim. Co se o její svatbě ví?

Veselka se odehraje v podmanivém městě Noto, luxusní VIP destinaci, která okouzlila nespočet italských osobností, píší stránky iodonna.it. Alena Šeredová si při ní vymění manželský slib s viceprezidentem Exoru, finančního holdingu slavné rodiny Agnelliů (majitelé automobilky FIAT).

Pro Alenu jde již o druhý manželský pokus. V roce 2014 se rozvedla se slavným fotbalovým brankářem Gigi Buffonem, se kterým má dva krásné syny, dnes patnáctiletého Louise Thomase a třináctiletého Davida Lee. Důvodem jejich rozchodu byla nevěra fotbalisty, který českou modelku podvedl s moderátorkou Ilarií D'Amico.

I přes pochopitelné napětí způsobené nevěrou, se dvojice rozešla bez praní špinavého prádla na veřejnosti. "Nejsem z těch, kdo se mstí, ale také nejsem z těch, kdo zapomínají," okomentovala rozchod s fotbalistou Alena podle italských stránek oggi.it.

Uctivý miliardář s modelkou zažívá svá poprvé

Všechno zlé je už ale snad naštěstí i přes slova modelky zapomenuto, česká kráska má nyní mnoho důvodů hledět do budoucnosti s růžovými brýlemi. Jak sama přiznala v rozhovoru pro iDnes, to, že je se svým nastávajícím manželem, považuje za zázrak. Jak říká, našla po rozvodu muže, který byl nezadaný a ještě stál o dítě se ženou, která už měla svoje vlastní, v což už ani nedoufala.

"Alessandro měl jedinečnou schopnost vyplnit prázdná místa mé samoty, aniž by na mě tlačil nebo pospíchal," svěřila se. "Vše se odehrávalo s maximální úctou k jeho i mému času. Otcovství začal ve 46 letech s příchodem našeho miláčka Vivienne a nyní, ve 49 letech, se stane mým manželem. Je to pro něj poprvé, co se vydá po téhle cestě."

Svatba dvojice je v Itálii hojně propíranou záležitostí. Sejde se na ní mnoho členů italské smetánky. A zatímco totožnost svědka Nasiho je dnes ještě pořád zahalena tajemstvím, ví se, že družičkou nevěsty bude Lavinia Borromeo, manželka Johna Elkanna. Kamarádka Šeredové je totiž tím, kdo českou modelku s italským miliardářem seznámil. Nadcházejícího obřadu, který se odehraje uprostřed otevřené přírody, se zúčastní přibližně 100 vzácných hostů.