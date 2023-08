Alena Šeredová přiznala zásadní životní změnu, její tělo už nebude jako dřív

Světově uznávaná modelka Alena Šeredová měla nedávno pompézní veselku. Půvabná kráska s českými kořeny se provdala za dědice automobilky Fiat. Pětačtyřicetiletá Alena má s italským boháčem tříletou dceru Vivienne Charlotte. Po svatbě a třetím dítěti nastala v jejím životě obrovská změna.

Šeredová si pár let zpátky prošla velmi náročným obdobím. Její tehdejší manžel italský fotbalista Gianluigi Buffon jí byl nevěrný. S elitním sportovcem má Alena dva syny a tak v Itálii zůstala i přes rozvod. Jak se později ukázalo, dobře udělala. Nyní opět září štěstím.

Konec diet

Půvabná brunetka si celý život udržuje krásnou štíhlou postavu. Nyní ovšem přiznala, že rozhodně nehodlá už dál držet přísné diety a hlídat si každé jídlo, které pozře. „Přiznám se, že ráda papám a dám si ráda třeba skleničku piva. Takže mi i díky tomu modeling někam odplul, už nechci být neustále na dietě. Občas jsem, třeba nedávno před svou druhou svatbou. Když jsem byla v Neapoli na natáčení filmu, nikdo nevěřil, že jsem si na večeři dávala jen zeleninu a nechtěla jsem ani skleničku vína. Všichni se mě ptali, co se mi stalo,“ prozradila pro pořad Showtime.

To, že by se svému manželovi přestala líbit i s trochou kilogramů navíc, nehrozí. Italský podnikatel byl při námluvách velmi urputný. „Alessandro dokázal naplnit mé chvíle samoty, aniž by na mě vyvíjel tlak nebo spěchal. Vše se tedy odehrálo s respektem k mému i jeho věku. Stal se otcem naší Vivienne v 46 letech, manželem bude ve 49. Je to pro něj poprvé, a proto je správné, že i já vše prožívám jako kdyby to tak bylo,“ nešetřila chválou.

Mezinárodní rodina

Po pohádkové svatbě to vypadalo, že novomaželé snad nemůžou mít žádné problémy. Jedna chyba v ráji se ovšem přeci jen najde.„Jediný handicap, který máme a budeme vždy mít, je jazyková bariéra. Ten handicap jsme zkusili zrušit, ale bohužel se to nepovedlo. Naši zkusili studovat italštinu, ale v jejich věku se jim moc nechce. Rozumí, ale není to tak, že by si mohli o všem pokecat,“ přiblížila malé trápení Šeredová. „Manžel se začal učit česky loni, jednou týdně. Ale po roce umí jen „na Hromnice o hodinu více“, tak jsme si řekli, že to asi nemá cenu. Komunikace je tedy čeština, italština a hlavně tanec, u tance se nemluví,“ dodala s humorem.