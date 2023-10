Čtyřnásobná maminka Antalová: Jedna katastrofa za druhou, s dětmi lásky prožívám

Alena Antalová je čtyřnásobnou maminkou a početná rodinka jí dává pořádně zabrat. Herečka zavzpomínala na dětství svých potomků a přiznala, že kdyby se jí nejprve narodili synové, možná by tolik dětí neměla.

Alena Antalová se poprvé stala maminkou v roce 2005. Tehdy herečka netušila, že nakonec bude čtyřnásobnou maminkou.

Jako první přivedla na svět dcery Alenu o dva roky se jí narodila další holčička Elena. K nim pak přibyl ještě bratříček Honzík a benjamínek Maruška.

S odstupem času ale hvězda Četnických humoresek přiznává, že kdyby nezačala holčičkami, tak by možná nikdy tolik dětí neměla.



Vše jem dělala podle knížek

"Často říkám, že kdybychom nezačali děvčaty, tak nás tolik nebude. Kdyby jsme s manželem začali s chlapci, tak nevím, když se narodil drzý Janík, byla jsem úplně v šoku. Jak je možné, že ty dvě víly vždy vpluly, ať už bylo něco špatně, nebo zlobily, ale Janík tam vždy vletěl tak drsně, surově a jen řekl NE," svěřila se Alena Antalová v pořadu Terezy Kostkové Blízká setkání na Českém rozhlasu.

"Když si vzpomenu na to, když byly děti malé, tak to bylo příšerný. Vždycky jsem si říkala, když už si ty zadky naučí samy utírat a zavazovat tkaničky, že to bude fantastické a budu mít klid. Nemám. Teď už mají všelijaké lásky a já to s nimi prožívám, jak kdybych s nimi sama chodila. Katastrofa jedna za druhou, pořád hrozný," přiznala herečka s tím, že u první dcery vše velmi prožívala, pak už pro ni ale bylo mateřství přirozené.

"Prvorodičky bych zakázala. Všechno jsem dělala podle knížek, porod jsem měla nastudovaný a všechno bylo jinak. Jak jsem naučená z divadla, že roli mám nacvičenou, tak tady to nešlo. Postupně jsem se na všechno vykašlala a dělala vše přirozeně," uzavřela.

Alena Antalová se věnuje ve volném čase zpěvu