Alex Mynářová by z dětí klidně měla herce, její muž ale nadšení nesdílí

Moderátorka Alex Mynářová má za sebou odpočinkové léto, během kterého stihla hned dvě zahraniční dovolené a nyní se opět vrhla do pracovního procesu. Jak se dvojnásobné mamince daří a co prozradila na své syny, které má s bývalým hradním kancléřem Vratislavem Mynářem?

Alex Mynářová má za sebou dle vlastních slov naprosto skvělé léto. Moderátorka odsunula pracovní záležitosti a užívala si hlavně pohodu v rodinném kruhu.

"Já jsem měla léto úplně dokonalé. Můžu na něj vzpomínat s úsměvem, protože bylo krásné počasí, vyšly nám dvě dovolené, vyšlo počasí, děti byly zdravé. Nic se nikomu nestalo, žádné takové ty příhody, jak se na dovolených občas stávají… Takže vlastně vše bylo dokonalé. Měla jsem méně práce, záměrně jsem si napracovala dopředu, abych si mohla užít volno a rodinu. Co šlo, tak jsem předtáčela, anebo jsem si například XTV.cz, kde předtáčet nejde na dlouho dopředu, uzpůsobila tak, abych měla více volna," svěřila se v rozhovoru pro Blesk.

Se starším synem se prý sexy brunetka plánovala během prázdnin učit, nakonec na to ale nedošlo. "Koupila jsem mu učebnici Opakuj si o prázdninách, protože jako malá jsem to tak měla a musela jsem si přes léto opakovat, školu mi připomínali celé prázdniny. Ale musím říct, že jsme se k tomu nakonec nedostali a dopřála jsem mu volno a hezké prázdniny, tuhle učebnici jsme nakonec ani neotevřeli," sdělila Mynářová s tím, že první školní den nebyl zrovna jednoduchý. "Ten první den byl takový trochu náročnější, protože jsme nezačali včas nacvičovat to ranní vstávání, takže se nám nechtělo moc vstávat z postele, ale teď už je to v pohodě a žádné drama," popsala dvojnásobná maminka.

Nevšimla jsem si žádného extrémního talentu

Oba synové Alex Mynářové jsou prý sportovně založení, starší Vratislav má ale i další koníčky. "Jeho nejoblíbenější předmět je matematika. Ta mu jde. On je dobrý počtář. A umí přepočítat dobře peníze, a to i v maminčině peněžence. Na čísla je dobrý," pochlubila se moderátorka výše zmíněnému webu.

"Občas dostává kapesné. Když třeba dostal vysvědčení, tak ho každému šel ukázat. Všem babičkám, tetám. Komu mohl, tak ho ukázal, protože čekal, že dostane nějaké další penízky," popsala Alex vtipnou příhodu.

Umělecký talent ale dvojnásobná maminka u svých chlapců zatím neobjevila a nejspíš je i ráda, jelikož její muž by z takového scénáře nebyl zrovna dvakrát nadšený. "Nevšimla jsem si žádného extrémního talentu. Vztah mají k Míše Růžičkové a její tvorbě, to je moc baví. Když hraje Míša Růžičková, tak tancují a zpívají, to ano. Ale zpěv a hudební nástroj, to tam nevidím. Spíše ten sport. Ale co je baví, tak hrají divadlo. Mají takové dřevěné divadlo - a to je moc baví. Co já vím, možná z nich jednou budou herci. Ale to by jejich tatínek asi nebyl rád, tak uvidíme," uzavřela Mynářová.

Alex Mynářová prozradila, že oba synové milují Míšu Růžičkovou