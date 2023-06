Mladá partnerka Al Pacina: Zajištěná kráska, co randila i s Mickem Jaggerem

Herec Al Pacino se ve věku 83 let stal počtvrté otcem. Dítě mu na svět přivedla jeho devětadvacetiletá partnerka Noor Alfallahová. Ta má podle všeho pro starší movité muže slabost už několik let.

Překvapivé rodičovství, do kterého se pustil 83letý herec Al Pacino, upoutalo pozornost většiny lidí po celém světě. Krom pokročilého věku slavného otce mnoho fanoušků zaráží skutečnost, že herec zplodil dítě s 29letou přítelkyní Noor Alfallahovou. Věkový rozdíl mezi novopečenými rodiči tak činí těžko uvěřitelných 54 let. Aby toho snad nebylo málo, podle webu pagesix.com Alfallahová otěhotněla během prvních čtyř měsíců jejich známosti. Přesto se dvojici podařilo tuto zprávu utajit, dokud nebyla v osmém měsíci těhotenství.

Nyní, když pár radostně přivítal syna Romana, se o dvojici znovu mluví všude. Vzhledem ke značnému věkovému rozdílu mezi Pacinem a jeho partnerkou se všeobecně předpokládá, že vztah držitele Oscara s Alfallahovou je z její strany motivován především finančním ziskem. Lidově: prostě ji všichni mají za zlatokopku. Je to tak ale i ve skutečnosti?

Chodila s Jaggerem i miliárdářem Berggruenem

Zdání může snadno klamat. Jak zjistil bulvární britský web dailymail.co.uk, Noor Alfallahová pochází z velmi zámožné rodiny - což výrazně zpochybňuje představu, že jde o pouhou "zlatokopku" usilující o Pacinův majetek. Podle Daily Mailu tato kuvajtsko-americká producentka nejenže disponuje vlastním ohromným jměním, ale již dlouho v sobě chovala touhu pořídit si se stárnoucím hercem dítě.

A není to poprvé, co Nooru uhranul starší muž. Před osudovým vztahem s Pacinem chodila chvíli i s Mickem Jaggerem, legendárním frontmanem skupiny Rolling Stones. Vztah dvojici vydržel rok, od roku 2017 do roku 2018. Mick Jagger přitom není jediným úspěšným starším mužem, který prošel Noořiným náručím. Po jejím rozchodu s Jaggerem se mluvilo o tom, že se zapletla s miliardářem Nicolasem Berggruenem. Rande si podle britského bulváru dala i s Clintem Eastwoodem.

Vzhledem k pletkám s muži pohybujícími se ve vodách šoubyznysu, asi není velkým překvapením, že je Noora také součástí filmového průmyslu. Vystudovala filmovou školu a věnuje se především práci producentky. Mezi její úspěchy patří působení v roli producentky krátkého filmu La Petite Mort z roku 2019 nebo role výkonné producentky u krátkého televizního filmu Brosa Nostra z roku 2018, jak uvádí její stránka IMDb.