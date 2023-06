Svatba Agáty Hanychové: Nejdřív mě Jaromír musí požádat, říká modelka

Spekulace o svatbě Agáty Hanychové ovládly o víkendu česká média. Co k možné svatbě s Jaromírem Soukupem řekla samotná modelka?

O očekávané svatbě Agáty Hanychové (38) se v rybníčku českého showbyznysu mluvilo celý týden. Jen samotná budoucí nevěsta nechápala, kde se zvěsti vzaly. Na Instagramu se ke spekulacím kolem údajné svatby proto raději veřejně vyjádřila.

„My jsme se právě dozvěděli, že v sobotu máme mít svatbu,“ svěřila se Hanychová s humorem sobě vlastním na Instagramu. Pak se otočila podle ahaonline.cz na svého partnera, který se zatím věnoval kuchyni: "Tak já seberu prádlo, ty domeješ nádobí a pak uvaříš na tu svatbu?"

Jaromír Soukup s úsměvem odpověděl, že jde hned na to. Pochopitelně to myslel stejně jako Agáta v legraci. K možné svatbě se dokonce vracel i ve své televizi, kde ji stejně jako modelka popřel a jen se podivoval, jak se na takovou věc přišlo. A vzhledem k tomu, že sobota – kdy se měla svatba odehát – už je za námi, k veselce podle všeho vážně nedošlo.

Před svatbou zásnuby, přeje si Agáta

Pokud bychom měli Agátu chytnout za slovo – tak ani nemohlo. Jak již dříve naznačila, k možné svatbě zbývá pořád ještě udělat jeden zásadní krok. "Jaromír mě musí nejdřív požádat o ruku, a to ještě neudělal. Zajímalo by mě, na co čeká," svěřila se podle stránek stars24.cz v minulosti moderátorka a škádlivě tak poukázala na zásadní chybějící kousek svatební skládačky.

Přestože ale ke svatbě nedošlo, nedá se pochybovat o tom, že svazek Hanychové se Soukupem je mnohem pevnější, než se očekávalo, když se dali dohromady. Za pouhý rok vztahu se z Agáty s Jaromírem stala zavedená partnerská dvojice, jejíž románek fanoušci nejenže přijali, ale soudě dle spekulací o svatbě by i rádi viděli na další úrovni. Vzhledem k nedávnému narození dcery se svatba přeci jen zdá být přirozeným vývojem jejich vztahu. Takže i když na ni ještě nedošlo, do budoucna se rozhodně vyloučit nedá.