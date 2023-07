Soukup a Hanychová se zřekli oblíbené aktivity: Velká změna kvůli Rozárce

Agáta Hanychová se vydala se svými dětmi a partnerem Jaromírem Soukupem do Španělska. Na prestižní adrese, kde má Soukup dům, trávili i loňské léto. Letos jim v cestování nezabránil ani fakt, že mají malé miminko. Do teplé destinace se vydali všichni společně.

S příchodem miminka se pro Agátu i Jaromíra změnilo spoustu věcí. Pro influencerku je to třetí potomek v poměrně krátkém časovém rozmezí, za to Soukup si na malé děti musí zvykat znovu. Jeho potomci z předchozího vztahu Natálie a Lukáš jsou už plnoletí.

Velká změna

Minulé léto Agáta fanoušky na Instagramu vydatně zásobovala příspěvky z dovolené ve Španělsku. V jednu chvíli za nimi dokonce doletěla i její matka Veronika Žilková. Ta ochotně hlídala vnoučata v momentech, kdy chtěl být tehdy čerstvě zamilovaný pár o samotě. S příchodem Rozárky se jim romantické chvíle ve dvou poněkud zkomplikovaly.

Agáta Hanychová přiznala v rozhovoru pro Sedmičku, že dokonce museli skončit s jejich oblíbenou aktivitou. „No, na skútru už úplně nejezdíme. Samozřejmě že loni jsme jen leželi na pláži, opalovali se a neřešili spoustu věcí, což je teď s malým dítětem jinak.“ Právě záběry z jízdy na skútru sdílela minulý rok v létě modelka a influencerka na svých stories jako o závod. Tuto její aktivitu ovšem ostře kritizoval i samotný Soukup. „Je to strašný spolujezdec, to si nikdo nedovedete představit. Agáta Hanychová je na skútru schopná se líčit, kouřit, telefonovat a dělat stories, ano, třeba tohle je jedno ze stories. I za jízdy to jde, ale beze mě,“ nechal se slyšet.

Životní rozhodnutí

Změna společných aktivit páru není to jediné s čím modelka přišla. Razantně otočila svůj názor na počet dětí. Zatímco po posledním porodu plánovala velkou rodinu, nyní je vše jinak. „Zjistila jsem, že miluji rodit. Na sále jsem pronesla, že se tam zase vrátím. Sestřička mi řekla, že jsem první, co oznámila čtvrté dítě na porodním sále,“ řekla v dubnu po narození Rozárky Blesku. Letos v červenci už to vidí trochu střízlivěji. „Mám holčičku na klíně, které se chci věnovat! Teď jsem úplně všechno přehodnotila, protože Róza je zřejmě moje poslední dítě a já jsem vždycky od dětí hodně brzo utíkala. To teď nechci. Asi je to i mým věkem, ale chci si to užít. Nemám teď žádné ambice vůbec na nic,“ prozradila pro Sedmičku otevřeně.