Veronika Žilková o dceři Agátě a Soukupovi: Oba se snaží o rodičovskou harmonii

Veronika Žilková se doposud odmítala vyjadřovat k rozchodu své nejstarší dcery Agáty Hanychové s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. V nejnovějším rozhovoru pro Blesk ale udělala herečka výjimku a přiznala, že je z rozpadu vztahu velmi zklamaná.

Veronika Žilková vždy tvrdí, že není tisková mluvčí dvé dcery Agáty Hanychové a proto se ani nechtěla nijak vyjadřovat k jejímu soukromí. Trojnásobná maminka se nedávno rozešla s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem, s nímž má pětiměsíční dceru Rózu a rozpad vztahu je pro všechny obrovským zklamáním.

Herečka prý pevně věřila, že bude mediální magnát pro Agátu konečně tím pravým a proto ji rozhodně netěší, že Hanychovou a Soukupa čekají soudní tahanice o její nejmladší vnučku.

"Jediné, co vím, že Jaromír si pro Rozárku normálně jezdí a každý večer ji vrací. Tento týden ji má pětkrát," svěřila se Žilková Blesku. Podle ní se vztah rozpadl po vzájemné dohodě, nikoliv pouze z jedné strany, jak bylo často uvedeno v médiích.

Je to zklamání pro všechny

I když rozchod Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa rozhodně neprobíhá v přátelském duchu, podle Veronika Žilkové se snaží dvojice domluvit hlavně kvůli jejich nezletilé dceři. "Oba se snaží o nějakou rodičovskou harmonii. Oni se rozešli oba dva. Nebylo to, že by někdo někoho opustil, ale rozpadl se vztah," zdůraznila herečka, že vinu nese jak Agáta, tak Jaromír.

Přesto ale bývalí partneři brzy míří k soudu, jelikož i přes údajnou snahu jsou jejich vztahy na bodu mrazu. "Je to zklamání pro všechny,“ prohlásil Agátin bratr Vincent. "Ale není to zklamání na straně někoho konkrétního, spíš obecně nad tou situací,“ doplnil Navrátil.

Napětí mezi Hanychovou může způsobovat i to, že se trojnásobná maminka opět sblížila se svým ex Miroslavem Dopitou, který je otcem syna Kryšpína. Ačkoliv Agáta zatím románek s bývalým sportovcem nepotvrdila, z jejího Instagramu se dá snadno vyčíst, kde je pravda. Influencerka dokonce nedávno začala hrát golf, kterému holduje právě Dopita. Zda ale zakotví právě u něj, nebo ho brzy vymění za nový úlovek, to ukáže až čas.

Příbuzní Hanychové jsou smutní, že se jí rozpadl další vztah