Válka Hanychové s Krainovou pokračuje: Kráva, neumí ani vejce, říká Agáta

Agáta Hanychová a Simona Krainová asi nikdy nebudou nejlepší kamarádky. Influencerka s modelkou dlouhodobě válčí a posílají si vzájemně jedovaté vzkazy. Hanychová v posledním živém vysílání dokonce nazvala Krainovou krávou, která nejspíš neumí ani uvařit vejce.

Agáta Hanychová se mimo jiné proslavila svým proříznutým jazykem. Trojnásobná maminka nejde pro urážku daleko a v jednom ze svých pravidelných živých vysílání na sociální síti se ostře pustila do Simony Krainové. Kolegyně z branže spolu již delší dobu nemají zrovna nejlepší vztahy a poslední vyjádření prostořeké influencerky tomu rozhodně nepřidá.

Tentokrát se Hanychová vysmála kuchařským schopnostech Krainové. “Myslíte, že by zvládla Simona vajíčka?” nebrala si Agáta servítky. "Zvládla by Simona zapnout sporák?" pokračovali v komentářích lidé v dobírání známé modelky. "Neviem," zasmála se Hanychová a následně zmínila i Karla Vágnera, kterého nazvala zrzounem.

“To zase zrzoun udělá nějaké tříminutové vyjádření," dodala Hanychová a odmítla dále svou sokyni řešit během streamu. Když ale přišel další dotaz, zda je Simona Krainová kráva, ihned bez rozmyšlení vyhrkla: "Je!".

Měla by se věnovat hlavně rodině

Ostrá válka mezi Simonou Krainovou a Agátou Hanychovou vygradovala nedávno, když si topmodelka založila placenou síť Onlyfans. Tehdy se Krainové zastal její manžel Karel Vágner.

“Takoví lidé jako paní Hanychová nevytvořili v posledních dvaceti letech nic racionálního, pěkného a úspěšného. Proto mě překvapuje, že se k tomu takoví lidé vyjadřují, podle mě na to nemají ani nárok. Vyhrála tak maximálně kategorii nejvyššího počtu tatínků a partnerů, za to jí gratuluju,” chrlil podnikatel urážky na účet trojnásobné maminky na svém Instagramu.

Kauzu ale samozřejmě okomentovala i sama Krainová, která těž nešetřila kritikou. “Ten jeho komentář byl příliš jemný. Po tom všem, co ona vykřikuje do světa, všechno komentuje. Já si myslím, že kdyby truchlila nad svým zkaženým, zpackaným vztahem, tak by neměla čas komentovat ostatní životy. Měla by konečně dostat facku, aby se probrala a začala se věnovat dětem. Měla by se věnovat hlavně rodině a své upadající kariéře a přestat se starat o druhé," řekla podrážděně Simona webu Extra. K poslednímu útoku Hanychové se ale zatím Krainová nevyjádřila, tak se necháme překvapit, kam až tenhle ostrý boj vygraduje.

Hanychová nazvala Krainovou krávou, která neumí vařit