Hanychová pění vzteky: Kokot, častovala Prachaře a vysvětlila, co není v pořádku

Agáta Hanychová letos porodila svého třetího potomka. Modelka a influencerka má každé dítě s jiným partnerem. Její vztahy byly velmi bouřlivé. Některé se uklidnily, jiné zase mají italskou atmosféru až doposud.

Například s otcem svého prvního dítěte Kryšpína má nyní Agáta ukázkový vztah. Na sociální sítě dokonce umístila i fotografii se současnou partnerkou svého ex. Za to s Jakubem Prachařem má vztahy na bodu mrazu.

Rodina na prvním místě

Jak to tak vypadá, čas léčí všechny rány. Například minulý rok vyrazila Agáta v předvánoční čas na besídku svého prvního syna Kryšpína v doprovodu jeho otce Mirka Dopity, ten na akci vzal svou současnou manželku Terezu. Z fotografie bylo patrné, že se všichni přátelí. "Besídka Kryšpínka. Máma, táta, maceška," napsala na sociální sítě ke zmíněnému snímku.

Nadávky na Prachaře

Jiné kafe už to ovšem je u vztahu s Jakubem Prachařem. Soud určil, že dcera Mia bude ve střídavé péči. Pro Hanychovou to byla tvrdá rána. "Ach jo, zase na čtyři dny bez ní. Nenávidím střídavou péči a obzvlášť, když musíte dát dítě na termín a víte, že tatínek je na Maledivách a Mia bude s chůvou nebo babičkou a vy s tím nemůžete udělat vůbec nic," postěžovala si na jednom ze svých streamů. "Vy si možná pana Prachaře vykreslujete, že je úžasný táta, ale není a vždy to byl kokot. Neměla bych to říkat o otci dítěte, škoda, že se to nedá přetočit, ale prostě tohle není v pořádku," dodala.

Ten pravý

Otce svého posledního dítěte dcery Rozárky si Agáta nemůže vynachválit. Tatínek Rozárky Jaromír Soukup je pro Agátu nejspíše ten pravý. "Šla jsem do televize Barrandov k Jaromírovi na rozhovor a kouřila jsem s nějakýma cizíma holkama venku. Přišel Jaromír s batohem, měl hrozně hezký nohy a já jsem se rozhodla, že ho sbalím, tak jsem ho sbalila," svěřila se influencerka svým sledujícím. Mezi jeho přednosti zařadila i fakt, že je finančně zajištěný. "Vždycky jsem chtěla mít kluka, který má lepší dům a auto než já, což se mi teď konečně povedlo, Jaromír má určitě hezčí dům než já. Nevím, proč jsem se furt zahazovala s těma pokérovanýma debilama," nešetřila své ex.