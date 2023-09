Návrat k Dopitovi? Agáta Hanychová se směje Soukupovi, svému ex posílá srdce

Vztahy Agáta Hanychové a Jaromíra Soukupa jsou na bodu mrazu. Dvojice si po rozchodu nemůže přijít na jméno a trojnásobná maminka svému ex skrze sociální sítě neustále vysílá různé vzkazy. Naposledy sdílela influencerka podivné video, ve kterém jakoby narážela na nepříliš hustý vlasový porost mediálního magnáta.

O rozchodu Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa se spekulovalo již od půlky léta, na začátku září ho pak influencerka potvrdila na sociální síti, kam umístila sáhodlouhé vyjádření. Tehdy ještě tvrdila, že rozpad vztahu proběhl v přátelském duchu a s majitelem TV Barrandov je vše zalité slunce. Záhy se ale ukázalo, že opak je pravdou.

Bývalí partneři se neumí dohodnout ani na předávání jejich dcery Rozárky a ze strany mediálního magnáta již padly první zákazy. Soukup si například nepřeje, aby Hanychová vystavovala jejich dceru na Instagramu.

Všímavější fanoušci navíc nemohli přehlédnout, že Agáta dává poslední dobou téměř ke každému příběhu píseň Fuck you od Lily Allen s velice peprným textem, který je nejspíš adresovaný Jaromírovi. Zkraje tohoto týdne pak influencerka umístila do stories podivné video, na kterém je muž s obří pleší a kryje si holou lebku vlasy ze zadní části hlavy. Podobnou "přehazovačku" přitom nosí právě Jaromír Soukup. O pár hodin později raději Hanychová video odstranila, nejspíš nechtěla zhoršovat již tak vypjaté vztahy s otcem své nejmladší dcery.

Návrat k Dopitovi

Agáta Hanychové před vztahem s Jaromírem Soukupem vystřídala celou řadu milenců, které s pravidelností vyměňovala každé tři měsíce. Nejdéle jí od rozvodu s Jakubem Prachařem vydržel vztah s Jaromírem Soukupem, a to nejspíš hlavně díky tomu, že si spolu pořídili dceru po třech týdnech randění.

Trojnásobná maminka ovšem neumí být sama a fanoušci tak s napětím očekávají, kdo bude jejím dalším úlovkem. Podle všeho to ale vypadá, že se dcera Veroniky Žilkové rozhodla tentokrát vsadit na jistotu a navázala vztah se svým ex Miroslavem Dopitou. S bývalým hráčem amerického fotbalu má syna Kryšpína a podle všeho si po letech k sobě opět našli cestu.

Dopita měl u Hanychové několikrát přespat a jelikož je i on aktuálně v rozvodové fázi, hřejivou náruč Agáty jistě ocení. Že k sobě mají nyní blízko dokazuje i to, že mu Hanychová zanechala pod posledním snímkem z golfu srdce a hořící plamen, což do té doby rozhodně nedělala. Naopak Jaromíra Soukupa raději vůbec na sociální síti nesleduje. Zda se ale přelétavá hvězda Instagramu opravdu pokouší slepit dávno rozpadlý vztah s Dopitou, to ukáže až čas.

Hanychová má k Dopitovi blízko i po letech od jejich rozchodu