Hanychová potvrdila vztah s Dopitou: Nevážili jsme si toho, co jsme měli

Agáta Hanychová na svém novém instagramovém profilu Agáta Family konečně kápla božskou a potvrdila svůj obnovený vztah s Miroslavem Dopitou. Influencerka prý věří, že tentokrát jejich láska vydrží navždy a v živém vysílání mimo jiné přiznala, že je spojil hlavně jejich společný syn Kryšpín.

O staronové lásce Agáta Hanychové s Miroslavem Dopitou si v poslední době cvrlikali i vrabci na střeše. Trojnásobná maminka ale jako vždy chvilku dělala tajemnou a vztah všemožně popírala. V úterním živém vysílání na profilu Agáta Family se ale poprvé ukázala po boku bývalého partnera a potvrdila, že opět tvoří pár.

"No, je to tak, že život, můj i Mirkův, dopadl asi trochu jinak, než jsme si všichni mysleli. Ano, jsme spolu. Tenhle profil jsem založila hlavně pro lidi, kterým v životě něco vadí, nebo se jim něco nedaří, aby šli dál a zkusili to," sdělila Hanychová v úvodu.

"My jsme měli vždy hezký vztah, Mirek tady byl na každý oslavě narozenin Kryšpína a s mojí mámou byl častěji v kontaktu, než se mnou," prozradila influencerka, že se svým ex byla celou dobu v kontaktu a udržovala s ním přátelství, i když dlouhé roky bydlel na Bali.

Chce to čas

Agáta Hanychová se v upřímném povídání na sociální síti vyjádřila také k Jakubovi Prachařovi a Jaromíru Soukupovi. "S Kubou je to nahoru dolu, s Jaromírem je to teď jen dole, ale chce to čas," svěřila se sledujícím, jak to má s dalšími dvěma otci svých dětí.

"Všechny děti jsou šťastný, je tady teď takový klid. Mia ze začátku žárlila a chtěla, aby ke k nám nastěhoval i Jakub (Prachař, pozn. redakce)," pobavila trojnásobná maminka své fanoušky. "S Jaromírem jsem nebyla šťastná," přiznala Agáta jednu z mnoho příčin rozchodu s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, s nímž má dceru Rozárku.

"Byli jsme oba hrozně mladý a nevážili jsme si toho, co jsme měli. Člověk musí dozrát a naučit se komunikovat," shodli se Hanychová s Dopitou na důvodu, proč jim to tehdy nevyšlo. "Je to z lásky i z rozumu. Samozřejmě jsme přemýšleli dopředu, že bychom neradi Kryšpína ranili a přišel by vlastně podruhé o tatínka. Je to veliká zodpovědnost a budeme dělat maximum, aby nám to už vydrželo navždy a nepos*ali jsme to. Hrát si s mozečkama dětí je to nejhorší. Život je krátký a chceme to zkusit. Navíc bych ho zabila, kdyby mi ublížil," uzavřela po uši zamilovaná Agáta.

Hanychová po rozchodu se Soukupem nezůstala dlouho na ocet