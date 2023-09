Do vztahu Hanychové a Dopity se vložila manželka sportovce: Co dvojici vzkázala?

Agáta Hanychová se po rozchodu s Jaromírem Soukupem údajně začala scházet se svým bývalým přítelem Mirkem Dopitou, s nímž má syna Kryšpína. Bývalý sportovec u influencerky dokonce několikrát přespal a podle slov jeho stále aktuální manželky Terezy to vypadá, že je pro Agátu jakýmsi převozníkem před dalším vztahem.

Bývalý partner Agáty Hanychové Miroslav Dopita se před lety odstěhoval se krásnou blondýnkou Terezou. Sportovec chtěl začít od nuly a v exotickém ráji s manželkou vybudoval hotel, který pak společně provozovali.

Bývalý hráč amerického fotbalu se ovšem nyní rozvádí, jelikož se jeho na pohled idylické manželství náhle rozpadlo. Informaci jako první propálila překvapivě právě Hanychová, která se snažila vysvětlit, proč u ní Dopita poslední dobou přespává.

"Ano, s Mirkem jsme spojeni už dvanáct let a také spolu žijeme veřejný život. Je pravda, že se rozvádí, proto má u nás nějaké věci a čas tráví u nás. Asi třikrát tu spal v pokoji našeho syna," snažila se Agáta vysvětlit celou situaci fanouškům na sociální síti. Dopitova manželka ale byla o něco sdílnější a intimní vztah dvojice rozhodně nepopřela.

Mají dobré vztahy kvůli synovi

"Ano, podala jsem žádost o rozvod. Ale stále jsme ještě oficiálně manželé. Důvodem rozvodu je, že oba chceme od života něco jiného. Zažili jsme spolu krásných jedenáct let a náš vztah je i přes probíhající rozvod přátelský," svěřila se Tereza Dopita Expresu.

Následně se pak vyjádřila i k údajnému románku jejího manželka s Agátou Hanychovou. S modelkou prý měla vždy přátelské vztahy, a to hlavně kvůli malému Kryšpínovi, kterého Tereza prakticky od malička s Dopitou vychovávala. "S Agátou jsme měly vždy hezký vztah, hlavně i kvůli Kryšpínovi," přiznala Dopita.

"Co se týče možného vztahu Agáty s Mirkem, na to vám nedokážu odpovědět. Netuším, zda spolu něco mají nebo zda se k sobě chtějí vrátit. Vím jen, že mají dobré vztahy kvůli synovi. Ale každý potřebuje převozníka,“ dodala Tereza s tajemným úsměvem. Svému manželovi ale prý přeje i po rozchodu jen to nejlepší. "Přála bych Mirkovi chytrou a milující ženu, tak snad ji najde," uzavřela.

Manželé Dopitovi se rozvádí po jedenácti letech vztahu