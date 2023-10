Hanychová o Dopitovi: Měli jsme spolu zůstat už kdysi, Mirkova sestra má radost

Agáta Hanychová oficiálně potvrdila, že opět randí s otcem svého syna Kryšpína, Miroslavem Dopitou. Trojnásobná maminka sice tvrdí, že ke sblížení s ex došlo až po návratu ze Španělska, kde byla s předchozím partnerem, v některých věcech si ale protiřečí.

Agáta Hanychová v živém vysílání potvrdila to, co už všichni věděli. Influencerka opět randí se svou staronovou láskou Miroslavem Dopitou. Hrdličky se v živém vysílání například shodly na tom, že spolu měly zůstat už před jedenácti lety a že věří, že jim to tentokrát vydrží už navždy.

Podle zdroje z okolí páru mělo dojít ke sblížení Hanychové a Dopity v době, kdy ještě tvořila pár s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem.

"Po celou dobu vztahu měli Jaromír a Agáta rozdělené domácnosti, ve kterých se navštěvovali. Jednoho dne přijel Soukup k Hanychové a našel tam Dopitu rozvaleného na sedačce. Od toho dne se kvůli tomu začali hádat! Jaromírovi se nelíbilo, že tam Mirek tráví víc času než on," uvedl důvěryhodný svědek pro Blesk. Sama Hanychová pak naznačila, že o návratu k Dopitovi uvažovala už delší dobu.

Uvažovali jsme o tom už dlouho

Hanychová na Instagramu mimo jiné prohlásila, že se k Dopitovi měla vrátit už dávno a že ze vztahu má radost i Miroslavova sestra Jana. Tyto informace nejspíš rozhodně nepotěšily manželku Dopity, Terezu, která s ním až donedávna tvořila pár a neměla ani tušení, že se mezitím její muž sbližuje s Agátou. Stejně tak Jaromír Soukup nejspíš není nadšený, že toto jeho bývalá partnerka prohlašuje.

Ze Španělska, kde byla se Soukupem, se Hanychová vrátila teprve na začátku září a v té době podle ní začal vztah s bývalým partnerem opět jiskřit, vše ale nasvědčuje tomu, že jejich románek začal o něco dříve.

"Je to celé zklamání," okomentoval zdrceně majitel TV Barrandov nový vztah Hanychové pro Expres. Nyní se prý chce věnovat hlavně své nejmladší dceři Rozárce, která je pro něj prioritou. "Těhotenství a novorozené dítě je štěstí. Mělo by být. Mojí absolutní prioritou, ostatně od jejího narození, je moje dcera Rozárka,"​ uzavřel.

Hanychové to se Soukupem nakonec dlouho nevydrželo, do života se jí vrátil Dopita