Agáta Hanychová ukázala rodinnou pohodu: Dopita se vzorně stará o její děti

Agáta Hanychová tento týden představila fanouškům na sociální síti svůj nový projekt. Influencerka si založila stránku Agáta family, kde odhalila část ze svého soukromí i staronového vztahu s Miroslavem Dopitou, s nímž se sblížila po rozpadu vztahu s Jaromírem Soukupem.

Agáta Hanychová po rozchodu s Jaromírem Soukupem dostála své pověsti ženy, která nevydrží dlouho bez partnera a prakticky ihned si pustila do života svého ex Miroslava Dopitu. Bývalý sportovec u influencerky už delší dobu přespává a o jejich slepeném románku si cvrlikají už i vrabci na střeše.

V nejnovějším živém vysílání pak trojnásobná maminka potvrdila, že už není single. "Ano, mám kluka, jsem zadaná," zopakovala několikrát a hned druhý den vypustila do světa svůj nový projekt Agáty family, který má prý pomáhat jiným ženám, které se ocitly v podobné situaci jako Agáta, která zůstala na tři potomky sama.

Na jednom z videí se pak Hanychová pochlubila domácí idylkou, která nyní v její domácnosti panuje a může za to i Miroslav Dopita, který se vzorně stará o nevlastní děti.

Hra na miminko funguje

"Jak si udělat oběd, na kterým se podílí celá rodina a ještě je zdravý," okomentovala Agáta Hanychová video, na kterém s dětmi vyrábí domácí sushi. Na záběrech je vidět Mirek Dopita, který je otcem nejstaršího syna influencerky. Ten stál hned vedle svého tatínka a společně se věnovali krájení rolek. Prostřední Mia zase plnila řasu rýží a pyšná matka vše pečlivě zdokumentovala pro fanoušky na sociální síti.

Později pak zveřejnila další příspěvek, kde opět figuroval její ex. "Jak to dělat, aby starší dcera nežárlila. Hra na miminko funguje," napsala k videu, na němž nad hlavu zvedá malou Rózu a vedle ní leží Dopita, který to samé dělá s její dcerou Miou Prachařovou.

Ačkoliv za střídání mužů v minulosti střídala Hanychová masivní kritiku, lidé jsou z jejího návratu k bývalému zatím nadšení. "Dopita byl nejlepší. Byla otázka času, kdy se dáte dohromady," vzkázala například jedna z fanynek. "Dopita je nejhezčí ze všech tatínků," shodují se komentující a dvojici fandí. Nezbývá než trojnásobné mamince popřát hodně štěstí a snad najde konečně vytoužené štěstí.

Dopita se skvěle stará nejen o svého syna Kryšpína, ale i o další dvě děti Hanychové