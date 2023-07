Hanychová terčem ostré kritiky za malou Rozárku v horku. Promluvila lékařka

Influencerka a modelka Agáta Hanychová i s dětmi vyrazila do španělského letoviska v Marbelle, kde její partner Jaromír Soukup vlastní dům. Právě zde loni podle všeho počali svou společnou dcerku Rozárku, kterou nyní její rodiče do svého hnízdečka lásky vyvezli. Na sociálních sítích ovšem brunetka čelí kritice ostatních maminek. Těm se nezdá ideální, že Hanychová s miminkem pobývá ve velkém horku a nevyhýbá se při tom ani slunci.

Pohledná tmavovláska sice ve videu na sociální síti namítala, že nejsou někde na hotelu, ale v rodinném domě, a že s malou Rozárkou půjde ven až k večeru, kritice se jí však přece jen vyhnout nepodařilo. “Chudák Róza v takovém vedru. V Česku je sice také vedro, ale ne tolik,” píše například jedna komentující, které řada dalších žen dává za pravdu.

Další komentující zase Agátě Hanychové doporučují zapnout klimatizaci, modelka nicméně vysvětlila, že se jejímu používání snaží vyhýbat, protože u řady lidí, malých dětí obzvlášť, vychlazený vzduch může způsobit nachladnutí. Ani to ovšem některé sledující nepřesvědčilo.

Redakce Kafe.cz proto oslovila lékařku Kateřinu Cajthamlovou, kterou televizní diváci znají z řady pořadů o hubnutí a zdravém životním stylu, aby vysvětlila, jak to s horkým počasím vůči zdraví skutečně je.

“Řekla bych, že v tomto případě stejně jako v řadě jiných situací nejde ani tak o to, kdo a co dělá, ale o to, jak a proč to dělá. Je sice pravda, že malé děti mají horší termoregulaci, a tak jsou v horku náchylnější, než dospělí, ale na druhou stranu mají třeba plavecký reflex,” poukázala Kateřina Cajthamlová na fakt, že právě z důvodu plavání může být pobyt u moře pro malé děti naopak vhodný.

Je pochopitelné, že je třeba dbát na pitný režim, vyhýbat se zvlášť v poledne přímému pobytu na slunci a podobně. Jako sledující na sociální síti ale většina lidí nemá podle oslovené odbornice dostatek informací k tomu, aby mohli Agátu Hanychovou jednoznačně odsoudit.

To ostatně potvrzují také pediatři. “U dětí do jednoho roku života je třeba před odjezdem k moři zvážit, zda jsou mu rodiče schopní zajistit dostatečný komfort, ať už jde o pohodlné ubytování, klid, dostatek stínu nebo pravidelnou péči o jeho pokožku. K té nutně patří i pravidelné používání jak dětských opalovacích, tak i kvalitních hydratačních krémů,” uvádí například lékařka se zaměřením na dětskou dermatologii MUDr. Stanislava Polášková. Vzhledem k tomu, že Agáta Hanychová s dětmi pobývá ve vlastním velmi komfortním domě, nedostatkem ideálních podmínek ve Španělsku její rodina pravděpodobně netrpí.