Agáta Hanychová se zbavila věrného asistenta: Nahradil ho Miroslav Dopita

Agáta Hanychová prochází jednou životní změnou za druhou. Nejprve se jí rozpadl vztah s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, následně se sblížila se svým ex Miroslavem Dopitou a nyní se rozešla s dalším důležitým mužem. Po šesti letech rozvázala spolupráci se svým asistentem Josefem Koudelkou, který při ní stál nejen v pracovním životě, ale i v tom osobním.

Poslední půlrok se Agátě Hanychové převrátil život úplně naruby. Nejprve se rozešla s otcem své nejmladší dcery Rozárky Jaromírem Soukupem a krátce na to se vrátila k Miroslavu Dopitovi, se kterým má syna Kryšpína.

Na Instagramu pak Hanychová oznámila další změnu. Ze svých služeb propustila asistenta Josefa Koudelku alias Pepína, kterého fanoušci pravidelně vídali na jejím Instagramu.

"Mám pro vás novinku, asi bych vám to taky měla říct. S Pepínem jsme se po dlouhé době, co jsme spolu spolupracovali, pracovně rozešli. Stále zůstáváme kamarádi, ale už pro mě nebude dělat sociální sítě, takže to budu dělat já a bude mít s tím pomáhat tady pan Dopita," oznámila influencerka novinku svým sledujícím. Koudelka Hanychové pomáhal nejen s vedením reklamních kampaní, ale také často vyzvedával její děti ze školky. Otázkou tedy je, jak bude trojnásobná maminka vše zvládat bez své pravé ruky.

Klidně nastoupím do sámošky

Své tři potomky živí Agáta Hanychová dle svých slov převážně sama a finance jí generují převážně spolupráce na sociálních sítích. Proto influencerka nesouhlasí s označením zlatokopky, což často lidé zmiňují v souvislosti s jejím vztahem s Jaromírem Soukupem.

"To se o mně říká od té doby, co jsem hrála ve videoklipu Rytmuse. Já bych někdy strašně chtěla bejt zlatokopka, ale zatím se mi to teda moc nepoštěstilo, že by mi někdo třeba něco koupil. Jakože opravdu nic, já jsem si všechno koupila sama," svěřila se v pořadu Extra Host.

Aby uživila svou velikou rodinu, musela Agáta naučit hodně šetřit. "Je to tak, že netopíš, zhasínáš, netopíš na plnej kotel, Róza nosí oblečení po Mie. Prostě šetříš, kde se dá, a to já jsem vlastně v uvozovkách na mateřský a všechny holky dobře vědí, kolik je mateřská, ale já jsem měla to štěstí, že jsem si vždycky dokázala nějak vydělat," vysvětlila Hanychová s tím, že by neměla problém ani s manuální prací. "Když mi třeba skončí Instagram, tak nevím co budu dělat. Mám něco ušetřenýho, ale je to vlastně permanentní stres, ale já vím, že kdyby se cokoliv dělo, tak já klidně nastoupím do sámošky a ty děti uživím," uzavřela.

Josef Koudelka už nebude pracovat pro Agátu Hanychovou