Koudelka dlouho na ocet nezůstane: Zvláštní vzkaz Hanychové a zájem celebrit

Agáta Hanychová před pár dny propustila ze svých služeb věrného asistenta Josefa Koudelku, který se staral o její sociální sítě a často jí pomáhal i s hlídáním dětí. Mladík ale nejspíš bez práce dlouho nezůstane, po jeho odchodu od známé influencerky o něj projevily zájem různé celebrity z českého showbyznysu.

Agáta Hanychová před pár dny oznámila, že po letech rozvázala spolupráci s Josefem Koudelkou. Ten se jí staral nejen o všechny spolupráce na sociální síti, ale fungoval i jako osobní asistent.

"Naše cesty se rozešly, každý jsme chtěli dělat tu práci jinak. Už jsme spolu byli dlouho. Naše spolupráce trvala 6 let a už byl čas to ukončit," svěřila se Agáta Blesku.

Na jeho místo nastoupil Miroslav Dopita, se kterým se Hanychová dala dohromady po rozchodu s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. S odstupem času to ovšem vypadá, že rozhodnutí trojnásobné maminky bylo unáhlené, o služby Koudelky totiž stojí celá řada dalších influencerů.

Agáta neví, o co přišla

Josef Koudelka po opuštění své původní pracovní pozice rozhodně nezahálí. O víkendu se sešel na kávu s influencerkou Dominikou Myslivcovou a jejím malým synkem a později stihl ještě drink s dýdžejkou Andreou Pomeje a jejím snoubencem Petrem Plačkem.

"Jděte tam, kde si vás cení, ne tam, kde vás tolerují. Pokud nevidí vaši skutečnou hodnotu, pak je čas na změnu a nový začátek," napsal Josef na Instagram a ihned se dočkal podpory sledujících.

"Pepíčku, Agáta neví, o co přišla, je to velká škoda tolik let spolupráce. Držím palce v pracovním životě, ať si vás najde někdo, kdo za takový poklad a takový hrob bude vděčný. Ne totiž každý má pusu na zámek, a to vy jste měl. Velká škoda. Byli jste pracovně sehraný pár," vzkazují fanoušci Koudelkovi. Otázkou je, komu se nakonec pracovitý asistent a odborník na sociální sítě upíše. Vypadá to, že rozhodně bude mít z čeho vybírat.

Josef Koudelka se sešel s Andreou Pomeje i dalšími influencery