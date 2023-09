Rok a půl Agáty Jaromíra Soukupa: Velká láska, dcera a smutný konec

I když zpočátku nikdo moc nevěřil, že bude mít láska Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa dlouhé trvání, dvojice bok po boku nakonec strávila úctyhodný rok a půl. A nutno říct, že toho stihli opravdu mnoho.

Když se vůbec poprvé začalo mluvit o tom, že modelka Agáta Hanychová a mediální magnát Jaromír Soukup tvoří pár, nikdo zprávám nemohl uvěřit. Málokoho by totiž vůbec napadlo, že zrovna tato dvojice si k sobě může najít cestu. Zdánlivě nemožné se ale stalo skutečností a modelka s podnikatelem se záhy na to stalo snad nejsledovanějším párem českého šoubyznysu.

Společný pořad

Agáta a Jaromír se ovšem společně s tím stali také oběťmi vtípků a koláží. Jenže namísto toho, aby se z internetových žertíků nějak hroutili, inspirovali se jimi. A tak vznikl jejich společný pořad s názvem Agáta Jaromíra Soukupa, ve kterém dvojice vařila a u toho rozebírala nejrůznější témata.

Pobavenou veřejnost ovšem jen krátce na to překvapila zcela jiná zpráva. A sice když dvojice oznámila, že čekají miminko. V té době se pak stala obětí různých internetových útoků právě Agáta, kterou mnozí obviňovali z toho, že se rozhodla pořídit si se Soukupem dítě, aby byla finančně zajištěná.

Velká láska

Jaromír Soukup a Agáta Hanychová se objevovali bok po boku na nejrůznějších společenských akcích, kde nešetřili polibky a doteky a dávali tak na odiv svou velkou lásku. A magnáta si zamilovala i maminka Agáty Veronika Žilková, která na něj nešetřila chválou a byla z něj naprosto nadšená.

Agáta často sdílela na svém Instagramu fotky Jaromíra, na nichž ukazovala, jak skvěle se nejen o ni, ale i o její děti stará, tráví s nimi čas, vaří jim a je zkrátka nejen úžasným partnerem, ale i náhradním otcem. A to se pochopitelně ještě více ukázalo ve chvíli, kdy přišla na svět jejich společná dcera Rozárka.

Jenže pak se začaly kupit problémy. Soukup musel začít řešit obrovské dluhy a následné exekuce, které byly uvaleny na jeho společnost Médea a po pohodové atmosféře nebyly ani památky. To mělo být ostatně i nakonec důvodem rozpadu vztahu.

„Agáta je máma tří dětí a potřebuje pro ně fungovat. Jenže za situace, kdy Jaromír hasí tolik požárů, řeší tolik věcí najednou a zcela to ovládá i jeho chování a fungování doma, kdy přicházel úplně rozmontovaný, vypsychovaný a vystíhovaný ze všech starostí v byznysu a přenášel to dál, takže tam bylo fakt dusno k nežití, by to dál nezvládla. Aby se pak třeba někde klepala, to nejde. Musela to ukončit,” uvedl pro eXtra.cz zdroj z okolí modelky.