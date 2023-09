Soukup svým jednáním musí Hanychovou ničit, ta pro něj má ostrá slova

Rozchody obvykle nebývají procházkou růžovou zahradou a situace, která momentálně panuje mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem, se začíná pořádně vyostřovat. Zatímco původně se někdejší modelka snažila budit dojem, že se jejich cesty rozešly v dobrém a nechovají k sobě zášť, pomalu se začíná ukazovat, že tomu nejspíš je úplně jinak.

Začalo to okázalým mlčením. Zatímco influencerka vydala na sociální síti Instagram vyjádření, ve kterém své fanoušky informovala o rozchodu, Jaromír Soukup se obrnil hradbou mlčení a na její text, který byl plný citů a bolesti, vůbec nijak nereagoval. K rozchodu se vyjádřil až později ve vysílání svého pořadu na televizní stanici Barrandov a mezi řádky vyplynulo, že až do doby, kdy Agáta Hanychová zveřejnila prohlášení, nejspíš vůbec netušil, že se již může počítat mezi nezadané.

Rozejít se přes internet je praxe, která je pochopitelná snad jen ve dvou situacích - pokud tak učiní dospívající mládež, která se teprve učí, jak ve vztazích chodit, nebo v případě, kdy se člověk obává, že by z rozchodu tváří v tvář mohla být opravdu ošklivá situace. Vzhledem k tomu, že se pár měl ostře pohádat v Marbelle, kde trávil léto, a následně Soukupovu vilu opouštěli každý po vlastní ose, je možné, že mohla mít influencerka skutečně obavy, aby se nedostala do nechtěného konfliktu.

Reakce Jaromíra Soukupa ovšem nebyla zrovna mírumilovná. Začalo to tím, že veřejně vychválil do nebes modelku Simonu Krainovou, o které celý český showbyznys ví, že s Agátou Hanychovou nejsou právě dobré přítelkyně. V pořadu VIP Svět totiž velmi kladně okomentoval profil zmíněné plavovlásky na platformě OnlyFans, což jeho bývalá partnerka naopak kritizovala.

Zákaz pro Agátu Hanychovou

“Je jí padesát, Simona vypadá bezvadně, tak si chce ještě užít obdiv mužské populace a ještě k tomu z toho má slušný prachy. Vypadá to, že Simona ze svý nahoty začíná dělat velký byznys, ale proti tomu nic. Nám chlapům se to samozřejmě líbí,” uvedl Jaromír Soukup.

To však stále ještě není konec. Na sociální síti si totiž fanoušci začali všímat, že se v živých vysíláních Agáty Hanychové přestala objevovat její malá dcerka Rozárka, kterou má ze vztahu s Jaromírem Soukupem. To brunetka také vysvětlila. “Tak hromadně… Rozárku nemůžu už ukazovat na Instagramu, protože si to nepřeje její otec,” uvedla ve Stories. Každý, kdo ví, jak ráda pohledná influencerka sdílí svůj život na sítích, tak jistě chápe, že je to pro ni čára přes rozpočet, což musel stejně dobře vědět také Jaromír Soukup.

Mezi dvojicí panuje zlá krev

To naznačuje, že situace mezi nimi dvěma je skutečně zlá. V minulosti nebyl otec její druhé dcery Mii Jakub Prachař příliš nadšený z toho, že dívenku modelka rovněž veřejně ukazuje. Tehdy si z toho ale Agáta Hanychová nic nedělala a rozhodně nelze říci, že by se přáním expartnera řídila. Pokud se tedy nyní rozhodla, že se podle Soukupova přání zařídí, pravděpodobně je jejich vztah skutečně velmi konfliktní.

Že jsou někdejší hrdličky na nože, ostatně naznačuje i fakt, že Agáta Hanychová velmi často doplňuje své příspěvky na sítích lehce vulgárním textem písně, která v přeneseném slova smyslu hlásá, že má jít adresát sdělení tam, kam slunce nesvítí. Je tedy více než pravděpodobné, že tím modelka, která je pověstná svým ostrým jazykem, vyjadřuje svůj postoj k celé situaci.