Hanychová provokuje Soukupa: Směje se jeho pleši a ignoruje zákazy

Agáta Hanychová si po rozchodu s Jaromírem Soukupem rozhodně nebere servítky. Trojnásobná maminka nevynechá jedinou příležitost si kopnout do majitele TV Barrandov a dokonce se mu otevřeně vysmívá a komentuje jeho vzhled.

Agáta Hanychová na začátku září oznámila rozchod s mediálním magnátem a tehdy to ještě vypadalo, že rozpad vztahu proběhl v přátelském duchu. "Rozešli jsem se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je, a vždycky bude, naše dcera Rozárka," stálo mimo jiné v dlouhém prohlášení, které umístila influencerka na svůj Instagram.

Krátce nato ale přišly první problémy. Bývalí partneři se totiž nedokázali domluvit ohledně péče o dceru a to vyostřilo v drsný boj, který údajně povede až k soud, kam dvojice míří.

Hanychová v poslední době se navíc Soukupovi několikrát veřejně vysmála. Naposledy v živém vysílání s Gabrielou Wolfovou, kde navíc Agáta odhalila, že už je opět zadaná.

Soukup žádný vlasy neměl

"Můj kluk vlasy má, ale jestli myslíte Soukupa, tak ten rozhodně žádný vlasy neměl," opřela se Agáta Hanychová do Jaromíra Soukupa. Jeho nepříliš hustému vlasovému porostu se navíc nevysmívala poprvé, nedávno sdílela například ve svých stories video, které bylo také zaměřené právě na "přehazovačku", kterou nosí právě mediální magnát.

Během živého vysílání se pak s kamarádkou posmívala také jeho dluhům, když se lidé v komentářích ptali, zda dál bude mít svůj pořad na TV Barrandov. "Ty budeš makat na Barrandově?" pronesla ironicky směrem ke Gabriele Wolfové, která jí odvětila, že slyšela, že se tam zaměstnancům neplatí a obě se vyprskly smíchy.

Když pak padl dotaz ohledně zákazu ukazování dcery Rózy, která Agáta opakovaně porušuje, pouze se ušklíbla a řekla: "Jaký zákaz? BUBUBUBUBU" a začala se hlasitě smát. Válečnou sekyru odmítla Hanychová zakopat i přesto, že si Soukup v rozhovoru pro svůj časopis Sedmička posypal popel na hlavu. "Obecně můžu říct, že pokud bylo na škodu, že příliš pracuju, mám starosti a ne každý den se směju, to je zlé, protože to je asi pravda. A jestli to byla moje chyba, nevím, ale já holt takový jsem. K tomu jsem jen za poslední dva měsíce měl těžké zdravotní problémy, což mi taky nepřidalo, tudíž jsem nebyl nejzábavnější společník," sdělil podnikatel, který kromě zdraví řeší stamilionové dluhy a krach vztahu už tak byl jen takovou třešničkou na dortu.

Z lásky jako trám nic nezbylo