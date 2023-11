Hanychová má alimenty, jako kdyby byl Soukup zedník, soud mu dal ale za pravdu

Agáta Hanychová se po rozchodu s Jaromírem Soukupem soudí o jejich společnou dceru Rózu. Majitel TV Barrandov požaduje střídavou či výluční péči, s čímž influencerka zásadně nesouhlasí. Zatím to ale pro trojnásobnou maminku nevypadá dobře, soud totiž již podruhé rozhodl v prospěch jejího bývalého partnera.

Soudní tahanice Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa o jejich společnou dceru stále pokračuje. Dvojice se zatím nedokázala domluvit na péči o malou Rózu a proto věc opakovaně prošetřují úřady.

Poprvé soud rozhodl v předběžném opatření tak, že se otec může s dcerou vídat tři dny v týdnu a dva víkendy v měsíci, a to na osm hodin denně.



Hanychová i Soukup se pak odvolali a soud musel případ projednávat podruhé, k žádným změnám ovšem nedošlo. "Ano, mohu potvrdit, že soud vydal stejné předběžné opatření jako to, co bylo zrušeno," potvrdil informaci mediální magnát Blesku.

Z tučných alimentů nic nebude

Jaromír Soukup měl původně podle požadavků Agáty Hanychové platit tučné alimenty, které měly dosahovat až 100 tisíc korun měsíčně.

Nakonec ale trojnásobná maminka dostává od majitele TV Barrandov přibližně 4 tisíc korun měsíčně, a to hlavně kvůli tomu, že si Soukup bere pravidelně dceru k sobě a tudíž se výdaje dělí rovným dílem mezi rodiče.

"Člověk by si myslel, že něco takového není možné. Agáta měla dostat podle spisu, který jsem viděl asi jenom čtyři ušmudlané tisíce," zastal se Hanychové zdroj z jejího okolí. Nyní dvojici čeká další stání, soudy se ale mohou táhnout další měsíce i roky, což je vzhledem k vyhrocené situaci mezi bývalými partnery velice pravděpodobné.

Soukup chce dceru do střídavé, nebo výlučné péče