Pravda je jinde: Jaromír Soukup se vyjádřil k údajným lžím Hanychové

Agátu Hanychovou brzy čeká soud s Jaromírem Soukupem a vztahy mezi nimi jsou stále vyhrocenější. V nejnovějším rozhovoru influencerka prohlásila, že hlavním důvodem rozchodu byly její nešťastné děti, které se před mediálním magnátem dokonce měly schovávat. To ovšem zvedlo ze židle majitele TV Barrandov, který se rozhodl světu říct svou verzi příběhu.

Agáta Hanychová sice zprvu tvrdila, že rozchod s Jaromírem Soukupem probíhá v přátelském duchu a nebude se k rozpadu vztahu vyjadřovat, o pár týdnů později je ale vše jinak.

Dvojice si nemůže přijít na jméno a situace se ještě více vyhrotila poté, co trojnásobná maminka poskytla webu Extra otevřený rozhovor, v němž si se svým ex rozhodně nebrala servítky.



"Moje děti z předchozích vztahů si nesedly s tatínkem Rozárky. Byla to jednoduchá matematika. Mám tři děti a dvě z toho nejsou šťastné. A jedno je tak malé, že ještě nemůže říct svůj názor," svěřila se Hanychová. "Když vidíš své děti, které se neusmějí a raději odcházejí do svých pokojů, když přichází nový partner, nechceš v tom žít. Nechci říkat, jak na nás řval. Ublížilo by to Róze. Moje děti se ale nesmí nikdy cítit v nepohodě," zdůraznila influencerka. Podle Soukupa si ale většinu tvrzení vymyslela a s realitou to nemá nic společného.

Poprvé slyším, že jsem s dětmi neměl dobrý vztah

Na začátku vztahu s Jaromírem Soukupem vyzdvihovala Agáta Hanychová právě skvělý vztah mediálního magnáta s jejími staršími dětmi, po rozchodu ale rychle otočila.

"O jakém neštěstí to mluví? Poprvé slyším, že jsem s dětmi neměl dobrý vztah. Doteď jsem ho považoval za skvělý," sdělil překvapeně Soukup Blesku. "Narození dcery považuji za štěstí," doplnil miliardář, kterého se obvinění Hanychové velice dotkla.

"V jednom kuse opakuje, že mě nechce hanit, protože si nepřeje, aby to Rozárka jednou musela číst. Pak ale vydá čtyřicetiminutový rozhovor, kde si stěžuje snad na všechno. Co jsem, jaký jsem a jak jsme nejezdili na výlety a že to se mnou nebyla taková zábava, jak si představovala. Rád bych připomněl, že byla od samého začátku v de facto rizikovém těhotenství, poté v šestinedělí s malým miminkem, tudíž na žádné velké výlety ani jezdit nemohla. Pak jsme byli ve Španělsku, což asi není výlet. Zbytek si asi každý čtenář domyslí sám," vysvětlil Soukup. Nyní ho zajímá hlavně jeho dcera Rozárka, kterou by rád získal do střídavé péče.

"Budu to muset řešit předběžným opatřením. Určitě budu žádat o střídavou péči. Pokud by na to přišlo, jsem připraven i na výhradní péči ze své strany," uzavřel odhodlaně. Soud mezitím předběžně rozhodl tak, že si Soukup může brát k sobě třikrát v týdnu a každý druhý víkend.