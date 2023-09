Hanychová jde se Soukupem k soudu: Sprostý a oplzlý diktátor, tvrdí zaměstnanci

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup mají po rozchodu vztahy na bodu mrazu. Rodiče malé Rozárky se nedokážou domluvit ohledně péče o dceru a proto míří k soudu. Na majitele TV Barrandov se navíc ze všech stran hrnou dluhy a kritika bývalých zaměstnanců, kteří tvrdí, že je mediální magnát zlý a agresivní na své podřízené.

Agáta Hanychová na začátku září potvrdila rozchod s Jaromírem Soukupem. Tehdy trojnásobná maminka v rozsáhlém vyjádření na Instagramu tvrdila, že rozpad vztahu proběhl v přátelském duchu, dnes je ale vše jinak.

Bývalí partneři jsou na ostří nože a neumí se dohodnout ani na střídání jejich nezletilé dcery Rózy. "Soud není uzavřen, takže se k ničemu vyjadřovat nesmím," přiznala Agáta Blesku.

Nedávné setkání influencerky a mediálního magnáta navíc proběhlo velmi vyhroceně. Soukup a Hanychová se dokonce vzájemně natáčeli na telefon a napětí by se mezi nimi dalo krájet. Na majitele TV Barrandov se navíc kromě bitvy o vlastní dítě valí jeden problém za druhým.

Je to sprostý a oplzlý diktátor, nadává zaměstnancům do debilů

Ačkoliv se Jaromír Soukup prezentuje jako movitý miliardář, poslední dobou se ozývají různí věřitelé i svědci, podle kterých je majitel TV Barrandov zadlužený až po uši. Celkové nesplacené částky sahají do stamilionů korun. Kromě toho se na Soukupa hrne kritika jeho zaměstnanců.

"Hlavní roli tam hraje to, že panu Soukupovi jsou zaměstnanci úplně jedno. Jediný způsob jeho jednání je poslat do míst, kam slunce nesvítí. Je to neuvěřitelný diktátor. Myslí si, že všechno dělá úplně nejlíp, kdyby to šlo, tak si všechno dělá sám, protože všichni jsou neschopní idioti, na které se nedá spolehnout. Přitom vůbec dodnes netuší, jak televize ve skutečnosti funguje," nebrala si bývalá pracovnice oddělení denního programu Barbora Poláková se Soukupem servítky v rozhovoru pro Extra.

"Pro něj práce končí natočením, seřváním všech, kterým vynadá do debilů, že mu vše špatně nachystali. Pak odjede domů a pak teprve začíná práce, kdy střihači musí natočený materiál upravit do požadované délky. Pan Soukup má totiž natáčet třeba dvacet minut, ale udělá klidně čtyřicet a je mu to jedno, pak už se s tím musí prát zaměstnanci, aby se to vešlo. Když mu někdo naznačí, že se musí už končit, stopne natáčení, vynadá všem do kreténů, pošle je do prdele, řekne, že jim dá bombu do auta, že je zničí, že už si nikdy neškrtnou. A pak se pokračuje dalších dvacet minut v natáčení," šokuje bývalá podřízená majitele TV Barrandov a tím její popis povahy Soukupa rozhodně nekončí.

"V debatách s politiky se tváří strašně sofistikovaně, ale jeho mentální úroveň je ve skutečnosti někde úplně jinde. Je to sprostý, oplzlý člověk, který jako by šel opravdu přes mrtvoly. Obzvlášť když se chce někomu mstít. Je neuvěřitelné, jaké vulgarismy používá. Mluví takovým způsobem, že se člověk diví, že člověk jeho postavení se takhle vyjadřuje. Vůbec tam nevnímám inteligenci. Pokud nevystupuje pro veřejnost, je tam hodně znát jeho buranství. Že měl někomu vyhrožovat zabitím rodiny, to jsem přímo neslyšela, ale dostalo se to ke mně ze čtyř různých zdrojů. Řešilo se to mezi střihači," dodala znechucená Poláková. Samotný Jaromír Soukup na dotazy zmíněné redakce reagoval velmi stroze a arogantně. "Nevím, co je vám do toho. Přesně z tohoto důvodu je se mnou naprostá většina nejbližších spolupracovníků 10 a vice let," odsekl podrážděný Jaromír. Otázkou tedy zůstává, zda za rozchodem Soukupa s Hanychovou nestojí právě jeho údajné agresivní chování a nevybíravý slovník.

Soukup nemá zrovna nejlepší období, rozpadl se mu vztah a valí se na něj dluhy