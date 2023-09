Hanychová Soukupovi musela dát sbohem: Po rozchodu cítí obrovskou úlevu

Agáta Hanychová zkrátka neměla jinou možnost než se s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem rozejít. Přestože jí konec vztahu nesmírně mrzí a bolí, je ráda, že už vedle sebe nemá věčně ustaraného a vzteklého partnera.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup bok po boku strávili rok a půl. A přestože byl zpočátku jejich vztah plný lásky a pohody, ke konci nebylo po příjemných chvilkách ani památky. Jak totiž uvedl pro eXtra.cz blízký kamarád modelky, Soukup byl značně nervózní z exekucí, které spadly na jeho společnost Médea, a špatnou náladu šířil všude kolem sebe. Nakonec bylo pro Agátu soužití s podnikatelem k nevydržení.

Konečně klid

Ve finále jí nezbylo nic jiného než se s ním rozejít. Přece jen nechtěla být ve společnosti někoho, kdo je neustále naštvaný a vzteklý. A už vůbec v takovém prostředí nechtěla vychovávat děti. I když ji pak bolelo vztah ukončit, věděla, že je to tím nejlepším, co může udělat.

„Agátě je určitě líp. Strašně se jí po rozhodnutí opustit Jaromíra ulevilo. Je to citlivé, ale určitě jí bude takhle mnohem líp. Bolí ji to, vnímá to ale tak, že třeba bude časem šťastnější, než kdyby se v tom vztahu snažila dál přežívat,” uvedl zdroj z okolí influencerky.

Dál už jen jako rodiče

O tom, že vztah Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa spěje ke svému konci, se spekulovalo už delší dobu. Modelka se ovšem dlouho snažila spekulace vyvracet a veřejně hlásala, že jde o výmysly a že je její láska stále trvá. Nakonec ale kápla božskou a údajně bez Soukupova vědomí zveřejnila na Instagramu příspěvek, v němž prozradila, že je lásce konec.

„Rozešli jsme se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíce záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva,” napsala Agáta svým fanouškům a pro jistotu pod příspěvkem vypnula možnost přidávat komentáře.