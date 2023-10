Hanychová o Soukupovi: Že je něco zle, věděla od těhotenství, děti si nezvykly

Agáta Hanychová se k rozchodu s Jaromírem Soukupem dlouho odmítala vyjádřit, nakonec se ale rozhodla říct světu svou verzi příběhu. Trojnásobná maminka tvrdí, že před mediálním magnátem musela ochránit své děti.

Agáta Hanychová se krátce po rozchodu s Jaromírem Soukupem dala dohromady se svým ex, Miroslavem Dopitou, a od té doby začaly spekulace, zda vztah s majitelem TV Barrandov neukončila právě kvůli staronové lásce.

To ale influencerka rázně odmítá a tvrdí, že chtěla od Soukupa odejít dlouhé měsíce, držela se ale jen kvůli své nejmladší dceři Rozárce. "Já jsem důvod rozchodu neříkala. Nerada to rozpitvávám. Nedělala jsem to ani s Kubou a nechci to dělat ani s Jaromírem. Nikdy nechci mluvit o tatíncích špatně, protože by to ublížilo jen mým dětem. Myslím si, že spousta žen si stejně jako já vysnila, že vztah se starším partnerem – a s novým miminkem – bude jiný. Že se zapojí do rodiny. Chtěla jsem jen mít kompletní rodinu," svěřila se Hanychová webu Extra.

Největším problémem ale prý byly starší děti Agáty, které si na jejího partnera nikdy nezvykly. "Moje děti z předchozích vztahů si nesedly s tatínkem Rozárky. Byla to jednoduchá matematika. Mám tři děti a dvě z toho nejsou šťastné. A jedno je tak malé, že ještě nemůže říct svůj názor. Musela jsem ochránit své dvě děti," šokuje trojnásobná maminka.

Myslela jsem si, že budeme rodina

"Když vidíš své děti, které se nesmějí a raději odcházejí do svých pokojů, když přichází nový partner, nechceš v tom žít," vysvětlila Agáta Hanychová v rozhovoru pro výše zmíněný web. Zároveň ale odmítla komentovat, zda se se Soukupem pravidelně hádala před dětmi.

"Nechci říkat, jak na nás řval. Ublížilo by to Róze. Moje děti se nesmí nikdy cítit v nepohodě," zdůraznila influencerka, která prý do poslední chvilky věřila, že se situace uklidní a s mediální magnátem vytvoří harmonickou rodinu.

"Já jsem s ním chtěla bydlet, myslela jsem si, že budeme rodina, kterou jsem si vysnila. Každý člověk, když jde do nějakého vztahu, to chce takhle. Obzvlášť svobodné matky s dětmi. Nepotřebovala jsem zachránit finančně, že bych neměla kde bydlet, ale doufala jsem, že budeme rodina, která bude společně jezdit na výlety. Nebylo to ale tak, jak jsem si to vysnila," přiznala zklamaně Hanychová a dodala, že jí brzy chuť sdílet se Soukupem domácnost přešla. Dnes se navíc nejsou schopni domluvit ani na předávání malé Rozárky a čeká je soud.

"Já jsem se snažila to udržet co nejdéle především kvůli Rozárce. Když jsem viděla ale své starší děti, tak už ne. Chuť do společného bydlení nebyla. Z obou stran. On by možná i chtěl, ale já jsem viděla, že mé děti nejsou šťastné. To jsem viděla od těhotenství. Nedokážeme spolu komunikovat ani jako rodiče. Není to příjemné předávání," uzavřela dcera Veroniky Žilkové, která je nyní dle vlastních slov ve vztahu s Miroslavem Dopitou o mnoho šťastnější.

Soukup si prý nikdy nesedl s dětmi Hanychové