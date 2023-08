Trable Hanychové a Soukupa: Dojde-li na rozchod, magnát se plácne přes kapsu

I když ještě před pár týdny zářili štěstím a zamilovaností na společné dovolené, nyní nad láskou Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa visí velký otazník. A přestože se influencerka snaží zvěsti o rozchodu vyvracet, během svého živého vysílání na Instagramu působila značně posmutněle.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup společně strávili velkou část léta ve španělské Marbelle, kde mediální magnát vlastní vilu. Vše bylo doslova zalité sluncem, avšak jen do chvíle, kdy Soukup svou lásku opustil a vrátil se bez ní do České republiky. A přestože influencerka tvrdila, že musel její milý odjet dříve kvůli pracovním povinnostem, v kuloárech se šíří něco docela jiného.

Velká hádka

„Agáta s Jaromírem se ve Španělsku strašně pohádali. Proběhla tam šílená scéna, Soukup se sebral a vrátil se do Česka o několik dní dřív,” uvedl zdroj z okolí dvojice pro eXtra.cz. Když se pak zpět domů vrátila i Agáta se svými dětmi, na svém Instagramu natočila video, během kterého vařila a tradičně odpovídala na otázky svých fanoušků. A spousta z nich se pochopitelně ptala hlavně na to, kde je Soukup.

„Jaromír je doma, má hodně práce,” odpověděla velmi stroze a celou dobu působila poněkud unaveně a smutně. Nakonec se ale snažila situaci více ukočírovat, když prozradila, proč ji a její děti Jaromír alespoň nevyzvedl na letišti. Údajně měl mnoho schůzek a na letiště by se zkrátka nestihl včas dopravit.

Pohádkové alimenty

Pravda je ale taková, že se o problémech ve vztahu Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa nespekuluje poprvé a podobné zvěsti se objevují poměrně často. Prakticky od samého začátku vztahu, kdy mnozí Agátu obviňovali z toho, že si dítě se Soukupem pořídila proto, aby byla finančně zajištěná. A nutno říct, že by po případném rozchodu rozhodně nestrádala. Jak totiž už před časem upozornil web ŽivotvČesku.cz, dle nové tabulky výpočtu výživného mohou rodiče platit na své potomky výživné až do výše pětiny svých příjmů. A vzhledem k tomu, že je Jaromír Soukup miliardářem, alimenty by jistě byly pohádkové.