Hanychová a Soukup se natáčeli při předání dcery: Právnička k tomu řekla své

Rodinná situace influencerky Agáty Hanychové a jejího expartnera Jaromíra Soukupa se vyostřuje pomalu každým dnem. Podle dostupných informací totiž někdejší pár již obdržel předběžné opatření, týkající se péče o společnou dceru Rozárku. Bulvární fotografové zachytili dvojici při předání holčičky otci, během kterého se oba vzájemně natáčeli na mobilní telefon. Ačkoli toto jednání působí na první pohled úsměvně, skutečně může mít své opodstatnění z právního hlediska.

Původně se influencerka snažila působit dojmem, že se s Jaromírem Soukupem rozešla v přátelském duchu poté, co oba zjistili, že k sobě nepatří. Postupně se ale ukazuje, že jejich rozchod byl v mnohém komplikovanější a rozhodně se nejednalo o mírumilovnou dohodu. Jejich vztahy se navíc pravděpodobně vyostřují více a více.

Největším kamenem úrazu je pak péče o malou dceru Rozárku, kterou spolu dvojice během krátkého a bouřlivého vztahu stačila zplodit. Podle zdroje serveru Expres měla Agáta Hanychová usilovat o svěření dcery do výhradní péče a odmítá ji expartnerovi půjčovat na noc s tím, že je na to zatím příliš malá. Na základě předběžného opatření tak mediální magnát může vídat Rozárku třikrát týdně v předem vymezeném čase. Zatímco on je s výsledkem spokojený, jeho bývalá partnerka tím není příliš nadšená.

Při posledním předání dítěte tak došlo ke kuriózní situaci, kdy si Soukup dcerku přijel vyzvednout k Hanychové domů. Ta si celé setkání natáčela na telefon, kontrolovala, zda je v autě správně připevněná autosedačka a zda je v pořádku nový kočárek, který si pro dceru pořídil. Poté se oba vzájemně nahrávali telefonem, zatímco si něco vzájemně vyříkávali - zřejmě chtěli mít vše zdokumentované.

Předání dítěte s mobilem v ruce

Nakolik to může působit komicky, ve skutečnosti se jedná o velmi vážnou situaci, která bude nejspíš mít právně komplikované pozadí. Jak uvádí právnička Oldřiška Luňáčková z poradny Střídavka.cz, jsou případy, kdy je takový postup nejen pochopitelný, ale dokonce žádoucí.

“Jedná se o případy, kdy je dotčenou osobou nezletilé dítě, jehož zájmem je objektivní posuzování a rozhodování ve věci jeho svěření do výchovy jednoho rodiče či obou rodičů. Jistě to není signál k nahrávání každé komunikace rodičů, třeba „z preventivních důvodů“, v některých důvodných případech by to však mohlo přispět k objektivnějšímu posouzení rodinné situace a bylo by tedy v zájmu nezletilých dětí,” vysvětlila expertka na oblast rodinného práva.

Důvodem, proč tak Agáta Hanychová a Jaromír Soukup činí, může být fakt, že ani jeden není spokojen se stávající úpravou péče o Rozárku a přejí si styk upravit ve svůj prospěch. Je tak možné, že se jeden druhého budou snažit nachytat na švestkách a nashromážděné materiály použít jak pro svou obhajobu, tak jako důkaz o tom, že by měla být holčička svěřena právě jim. Je tak více než pravděpodobné, že porozchodová bitva tohoto páru ještě zdaleka nekončí a může se ještě pořádně vyostřit.