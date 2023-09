Hanychová vztah se Soukupem považuje za fatální omyl, svěřila se kamarádkám

Modelka a influencerka Agáta Hanychová sice ve svém srdceryvném oznámení rozchodu s Jaromírem Soukupem uvedla, že je pro ni celá situace velmi bolestivá, pravda je ale očividně někde úplně jinde. Hanychové se totiž po rozchodu údajně nesmírně ulevilo a dnes spíše lituje, že se do vztahu s podnikatelem vůbec pouštěla.

„Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu,” stojí v prohlášení, které Agáta Hanychová zveřejnila na svém Instagramu poté, co byl její vztah s podnikatelem Jaromírem Soukupem už jen minulostí. Jak se ale zdá, vztah zřejmě zas až tak krásný nebyl. Pro eXtra.cz promluvila kamarádka modelky a influencerky, podle které se Hanychová na celý vztah dívá jako na obrovskou chybu.

Od začátku vše špatně

Přestože je Hanychová pochopitelně nesmírně ráda za krásnou dceru Rozárku, rok a půl trvajícího vztahu s Jaromírem Soukupem hořce lituje. „Jak ho opustila, tak to trošku rozebírala. Ale už tehdy spíš mluvila o plánech do budoucna než o něm. Přiznávala nicméně, že to byl omyl od začátku do konce, že to bylo celé špatně. Samozřejmě vyjma Rozárky, za kterou je vděčná,” uvedla pro zmíněnou redakci kamarádka Hanychové a zároveň dodala, že jméno Soukup je nyní v přítomnosti Hanychové považováno za sprosté slovo a modelka o něm zakázala všem mluvit.

Zase může dýchat

Dle dostupných informací za rozchod mohly neustálé špatné nálady Soukupa, které pramenily z jeho obchodních problémů. Podnikatel měl být neustále naštvaný a vzteklý a svou rozladěnost měl přenášet na všechny kolem sebe.

V takovém prostřední nejenže Hanychová nechtěla žít, ale už vůbec v něm nechtěla vychovávat děti. Vše dospělo až tak daleko, že Agáta zkrátka neměla jinou možnost než od něj odejít. A po rozchodu se jí nesmírně ulevilo. „Strašně ožila, pookřála, vypadá super. Zbavila se nepředstavitelného stresu a ten je zlo,” vysvětlila ještě kamarádka modelky.