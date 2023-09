Soukup si sype popel na hlavu, Hanychová se mezitím sbližuje s rodinou Dopity

Agáta Hanychová se údajně opět sblížila s Miroslavem Dopitou, který je otcem jejího nejstaršího syna Kryšpína. Influencerka má dobré vztahy nejen se svým bývalým partnerem, ale i s jeho sestrou Janou Dopitovou. Zatímco trojnásobná maminka se k rozchodu s majitelem TV Barrandov odmítá vyjadřovat, Jaromír Soukup vůbec poprvé odhalil pozadí jejich vztahu.

Agáta Hanychová pro své sledující na Instagramu pravidelně dělá živá vysílání, kde probírá u vaření různá témata, včetně svého osobního života. V posledním videu se influencerka rozpovídala o sestře Miroslava Dopity.

"Dneska přijede teta Miy, Jana Dopitová a Mia bude mít mikádo," svěřila se Hanychová fanouškům. Vztah se sestrou svého ex si prý nemůže vynachválit a její prostřední dcera Mia jí dokonce oslovuje teto.

Trojnásobná maminka se netají tím, že velice špatně snáší, když si nejmladší dceru Rózu bere její otec k sobě na celé dny. "Jak nemám tu Rózu, tak potřebuju vypnout, dneska jsem byla na waku," postěžovala si svým "holčičkám" a dodala, že Soukup dceru vyzvedl ráno a doveze ji navečer.

Nebyl jsem nejzábavnější společník

Jaromír Soukup se k rozchodu s Agátou Hanychovou dlouho odmítal vyjadřovat, pro svůj deník Sedmička ale nakonec udělal výjimku. "I oznamování rozchodu přes Instagram považuji za nevhodné, ale už se tak stalo. Já jsem žádal o zdrženlivost, aby se o důvodech nemluvilo," přiznal mediální magnát.

"Každý rozchod je o tom, že se číše plní a rozchod zapříčiní nějaká poslední kapka. Je brzy na to o tom hovořit. Každý máme nějakou představu o partnerovi a ty představy se někdy míjejí," vysvětlil Soukup diplomaticky. V druhé části rozhovoru pak Jaromír přiznal, že za rozpad vztahu mohl částečně on sám.

"Obecně můžu říct, že pokud bylo na škodu, že příliš pracuji, mám starosti a ne každý den se směji, to je zlé, protože to je asi pravda. A jestli to byla moje chyba, nevím, ale já holt takový jsem. K tomu jsem jen za poslední dva měsíce měl těžké zdravotní problémy, což mi taky nepřidalo, tudíž jsem nebyl nejzábavnější společník," sypal si majitel TV Barrandov popel na hlavu.

Podle kamarádů Hanychové ale šlo o velice toxický vztah, kde rozhodně nebyla jediným problémem špatná nálada miliardáře. "Na začátku to byla opravdu velká láska. Jaromír byl neskutečně pozorný partner, takže i když sem tam viděla jeho chování k ostatním, které se jí nelíbilo, tak to v zamilované zaslepenosti přecházela. Jenže v posledních měsících se ten vztah radikálně proměnil. On má strašně obrovské problémy s dluhy a firmami, Agáta za ním stála, křísila ho v těch nejhorších situacích, snažila se ho povzbudit, jak to šlo, ale nakonec se to bohužel změnilo tak, že jeho průšvihy ovlivňovaly každou vteřinu jejich soužití. Bylo to nakonec tak strašně toxické prostředí, že prásknout dveřmi byla jediná záchrana. Agáta je máma tří dětí a potřebuje pro ně fungovat. Jenže za situace, kdy Jaromír hasí tolik požárů, řeší tolik věcí najednou a zcela to ovládá i jeho chování a fungování doma, kdy přicházel úplně rozmontovaný, vypsychovaný a vystíhovaný ze všech starostí v byznysu a přenášel to dál, takže tam bylo fakt dusno k nežití, by to dál nezvládla. Aby se pak třeba někde klepala, to nejde. Musela to ukončit," sdělil webu Extra zdroj z okolí Hanychové.

Soukup se k rozchodu dlouho nechtěl vyjadřovat, nyní si posypal popel na hlavu