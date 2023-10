Kamarádka Hanychové promluvila: Agáta dříve střílí a pak zjistí, že to nefunguje

Agáta Hanychová po rozchodu s Jaromírem Soukupem jen kvete a užívá si svou staronovou lásku s Miroslavem Dopitou. Nejlepší kamarádka známé influencerky v živém vysílání prozradila, proč dcera Veroniky Žilkové stále dokola opakuje stejné chyby.

Agáta Hanychová pro své fanoušky na Instagramu pravidelně dělá živá vysílání, během kterých se nebojí zabrousit i do pikantnějších témat.

V posledním videu se influencerka rozpovídala se svou nejlepší kamarádkou o tom, proč vždy hned veřejně vyzradí, s kým zrovna randí, i když by si raději měla informaci nechat nějaký čas pro sebe.

"Vypočítavá opravdu není. Jen hrozně rychle střílí a pak zjistí, že to úplně nefunguje. Spousta lidí to tají a ona musí po první hodině vztahu musí všem říkat, že s někým je a dát rychle fotku na Instagram," sdělila Eva Beránková Agátiným "holčičkám", jak Hanychová přezdívá své sledující. Zatímco trojnásobná maminka poslední dobou jen kvete a je vidět, že je po boku své staronové lásky Miroslava Dopity velice spokojená, o Jaromíra Soukupa už začínají mít lidé strach.

Dítě je vážná věc



Mediální magnát Jaromír Soukup se netají tím, že je pro něj rozchod s Agátou Hanychovou velikým zklamáním.

"Nerozumím argumentu, že Agáta nebyla šťastná. Přece novorozené miminko je štěstí, alespoň mělo by být," postěžoval si časopisu Sedmička. "Dítě je vážná věc, je to závazek a taky obrovská zodpovědnost. Neměli byste se po jedné hádce sbalit a dítěti zničit život. To, že Rozárka nebude žít v úplné rodině, ji samozřejmě poznamená. To je to, co mě na tom všem bolí nejvíce," dodal miliardář, který v posledních týdnech viditelně sešel.

"To je tak krásný den. Mně stačí ke štěstí málo," okomentoval Soukup fotografii, na které si užívá točené pivo a hezké počasí. Podle fanynek se na něm rozchod s Hanychovou pořádně podepsal. "Hodně jste sešel," shodují se komentující. Těžko ovšem posuzovat, zda za strhaným vzhledem skutečně stojí bolestivý rozpad vztahu nebo dluhy, které se na majitele TV Barrandov valí ze všech stran.

Jaromír Soukup podle fanoušků nevypadá příliš spokojeným dojmem