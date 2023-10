Jaromír Soukup se brání nařčením Agáty Hanychové: Sama má několik chův!

Válka mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem se stupňuje. Bývalí partneři si nemohou přijít na jméno a nedokážou se dohodnout ani ohledně jejich půlroční dcery Rózy. Influencerka naposledy svého bývalého partnera nařkla z toho, že se o holčičku nestará a místo toho natáčí své televizní pořady. To ovšem mediální magnáta zvedlo ze židle.

Agáta Hanychová na začátku září prohlašovala, že rozchod s Jaromírem Soukupem probíhá v přátelském duchu, situace se ale rychle obrátila a dnes dvojice svádí ostrý boj o dceru a míří k soudu.

Ačkoliv trojnásobná maminka prý nechtěla důvody rozpadu vztahu rozmazávat, před pár dny poskytla webu Extra rozhovor, kde se rozhodla říci svoji verzi.

"Moje děti z předchozích vztahů si nesedly s tatínkem Rozárky. Byla to jednoduchá matematika. Mám tři děti a dvě z toho nejsou šťastné. A jedno je tak malé, že ještě nemůže říct svůj názor. Když vidíš své děti, které se neusmějí a raději odcházejí do svých pokojů, když přichází nový partner, nechceš v tom žít. Nechci říkat, jak na nás řval. Ublížilo by to Róze. Moje děti se ale nesmí nikdy cítit v nepohodě," nebrala si Agáta servítky a odpověď Soukupa na sebe nenechala dlouho čekat.

Hlídal třicetiletý syn s chůvou

"O jakém neštěstí to mluví? Poprvé slyším, že jsem s dětmi neměl dobrý vztah. Doteď jsem ho považoval za skvělý," sdělil Jaromír Soukup Blesku. Ostatně vztah miliardáře s dětmi z předchozích vztahů vychvalovala v minulosti Agáta Hanychová opakovaně nejen v rozhovorech, ale i ve svých živých vysíláních na Instagramu.

Aktuálně si Soukup dle předběžného opatření může k sobě brát malou Rozárku třikrát týdně a na každý druhý víkend, u soudu ovšem chce žádat o střídavou péči. "Určitě budu žádat o střídavou péči. Pokud by na to přišlo, jsem připraven i na výhradní péči ze své strany," sdělil ředitel televize a tvrdil, že se kvůli dceři rozhodl výrazně omezit i moderování svých pořadů.

"Řekl pan Soukup, který místo toho, aby včera, když měl být s Rózou, kterou jsem mu musela dát, točil svůj 300. díl seriálu Trapnost na TV Barrandov! Kde byla v tu dobu holčička, mi ani neřekl," reagovala Agáta. Soukup si její útok nenechal líbit a vysvětlil, jak to údajně bylo ve skutečnosti s hlídáním miminka. "Nikdy bych neudělal nic, co by jen náznakem ublížilo mé dceři! Měl jsem práci na devadesát minut a v tu chvíli se o ni staral její třicetiletý bratr, můj syn Lukáš. A k ruce měl chůvu, která vychovala už pět dětí," sdělil mediální magnát Blesku.

"Agáta sama má chův hned několik, jedna z nich je přítelkyně herce Ondřeje Pavelky. A taky by mě zajímalo, kdo Rozárku hlídal, když byla nedávno na večírku a otevírala něco na Masarykově nádraží?" uzavřel celou věc Jaromír.

Z lásky jako trám nic nezbylo, Hanychová a Soukup jsou po rozchodu nepřátelé na život a na smrt