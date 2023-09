Agáta Hanychová provokuje: Dceru Rózu ukazuje i přes Soukupovy zákazy

Agáta Hanychová má s Jaromírem Soukupem po rozchodu velice napjaté vztahy. Dvojice dokonce míří k soudu, kde se rozhodne o péči o jejich nezletilou dceru Rózu. Mezitím vydal mediální magnát striktní zákaz, aby Agáta ukazovala obličej jejich dítěte na sociální síti. Influencerka si ale z výhrůžek majitele TV Barrandov evidentně nic nedělá a holčičku dál vystavuje na svém Instagramu.

Agáta Hanychová na začátku září oznámila, že se jí rozpadl vztah s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. Tehdy ještě trojnásobná maminka tvrdila, že rozchod probíhá v přátelském duchu a s majitelem TV Barrandov se na všem domluví.

O pár dní později ale vyšlo najevo, že ve skutečnosti spolu bývalí partneři vedou ostrý boj a chystají se k soudu. Hanychová pak ze dne na den přestala na svůj Instagram fotit a natáčet svou dceru Rózu, což později vysvětlila sledujícím. "Jaromír si to nepřeje," sdělila Agáta suše.

Tento zákaz ale dlouho influencerka nerespektovala a v úterý navečer umístila do příběhu rozkošné video svého nejmladšího potomka. Zajímavé ovšem je, že se takto rozhodla přesně den poté, co si Soukup posypal popel na hlavu v rozhovoru pro svůj vlastní týdeník Sedmička.

Nebyl jsem nejzábavnější společník

Jaromír Soukup se dlouho odmítal vyjadřovat k rozchodu s Agátou Hanychovou, po více než měsíci mlčení ale nakonec poprvé zveřejnil svůj pohled na věc.

"I oznamování rozchodu přes instagram považuji za nevhodné, ale už se tak stalo. Já jsem žádal o zdrženlivost, aby se o důvodech nemluvilo. Každý rozchod je o tom, že se číše plní a rozchod zapříčiní nějaká poslední kapka. Je brzy o tom hovořit. Každý máme nějakou představu o partnerovi a ty představy se někdy míjejí," uvedl majitel TV Barrandov pro časopis Sedmička, který vlastní.

"Obecně můžu říct, že pokud bylo na škodu, že příliš pracuji, mám starosti a ne každý den se směji, to je zlé, protože to je asi pravda. A jestli to byla moje chyba, nevím, ale já holt takový jsem. K tomu jsem jen za poslední dva měsíce měl těžké zdravotní problémy, což mi taky nepřidalo, tudíž jsem nebyl nezábavnější společník," přiznal Soukup, že chyba mohla být na jeho straně. Možná právě po tomto přiznání Hanychová usoudila, že se vyhrocená situace uklidnila a miliardář bere zpátečku.

