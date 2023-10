Smutné období pro Hanychovou: Bolestivé vzpomínky i spory se Soukupem

Agáta Hanychová před rokem přišla o svou milovanou babičku, se kterou měla velice blízký vztah. Influencerka společně s dětmi vyrazila na konci týdne navštívit hrob, kde je maminka Veroniky Žilkové uložená a přiznala, že jí Olinka velice chybí.

Vánoce mají být svátky klidu a pohody, pro Agátu Hanychovou ovšem loňské svátky byly plné bolesti. Dva dny po Štědrém dnu jí zemřela babička Olinka, kterou velice milovala.

Na svou zesnulou příbuznou trojnásobná maminka často myslí a společně se synem Kryšpínem a dcerou Miou vyrazila navštívit její hrob. "Tak strašně nám chybíš," okomentovala Hanychová snímek ze hřbitova.

Smutné vzpomínky na odchod milované osoby ovšem nejsou zdaleka vším, co influencerku v poslední době trápí. Asi největší starost jí dělají spory s Jaromírem Soukupem, který chce získat jejich dceru Rózu do střídavé péče a navíc se kolem něj kupí stále podivnější kauzy ohledně jeho dluhů a údajného odchodu z TV Barrandov.

Zklamu vás, budu i nadále ředitelem

Po rozchodu má Agáta Hanychová s Jaromírem Soukupem vztahy na bodu mrazu. Dvojice se nedokáže domluvit na péči o jejich dceru Rózu a vzájemně se v rozhovorech obviňují ze lží. Situace je natolik vypjatá, že bývalé partnery čeká v brzké době soud.

Jaromír Soukup navíc kromě sporů s Hanychovou řeší i vážné problémy ve firmě, která je zadlužená do stovek milionů. Mediální magnát měl dokonce odprodat polovinu firmy Empresa Media Janu Čermákovi, expertovi na krachující firmy.

"První krok je věci zmapovat, zklidnit a vypořádat závazky. Prostě vrátit se k normálnímu fungování byznysu. To bude úkolem nového managementu, který nastoupí začátkem příštího týdne. Určitě budou oni i já mluvit s věřiteli, zaměstnanci, dodavateli, partnery," sdělil Čermák webu Extra. Zbavení se části práv na televizi prý měla znamenat úplný konec miliardáře na TV Barrandov, ten ale vše popřel na svém Instagramu.

"Máme nové partnery tady u nás na Barrandově, takže nabíráme novou sílu, moc se na to těším. Pak jsem se dočetl, že tady nebudu dělat generálního ředitele. Tak to vás zklamu, budu i nadále ředitelem. Taky jsem se dozvěděl, že budu mít méně pořadů. To bych sice rád, ale to též nehrozí. Pak vás asi nepotěším, nebo teda nepřátele nepotěším, přátele ano, ale hrozně se teď těším do práce," vzkázal Jaromír Soukup ve svých stories. Jak ovšem bude nejsledovanější soap opera mezi ředitelem televize a Hanychovou pokračovat, je aktuálně ve hvězdách.

Láska jako trám se proměnila ve vzájemnou nenávist