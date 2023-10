Hanychová se s nevěrou Dopity dlouho prala: Snažila jsem se, ale byla to zrada

Agáta Hanychová od rozchodu s mediální magnátem Jaromírem Soukupem tráví veškerý volný čas se svým bývalým snoubencem Miroslavem Dopitou. Ačkoliv trojnásobná maminka zatím vztah oficiálně nepotvrdila, všem je nad slunce jasné, že je opět ruka v rukávě. Dvojici přitom pojí pořádně bouřlivá minulost, v níž nechyběly nevěry i ostré rvačky s novináři.

Mirek Dopita s Agátou Hanychovou patřili k nejvíce sledovaným párům českého showbyznysu. Jejich vztah byl velice bouřlivý a dvojice během něj stihla nejen zplodit syna, ale také ztropit nespočet skandálů.

Jako vicemiss 2005 měla Agáta po rozchodu se Sámerem Issou spoust nápadníků. Nějaký čas randila s jakýmsi Markem a následně přišel na scénu rugbyový hráč Miroslav Dopita. Zamilovaná Hanychová téměř ihned otěhotněla, podobně jako nyní se Soukupem, a následovala žádost o ruku. "Kleknul si a požádal mě o ruku. Bylo to krásné a romantické. Pak jsme šli do Stromovky, kde jsme to chtěli říct mámě, ale ta řekla stop, musí u toho být i táta," svěřila se tehdy webu Expres.

Hrdličky plánovaly svatbu do roka a do dne a influencerka čekala na svého bratra Cyrila, který tu dobu žil v zahraničí, jelikož ho chtěla za svědka. V té době ale přišla náročná vztahová krize, která vyvrcholila rozchodem.

Dvouletý trest vězení za napadení

Agáta Hanychová na festivalu v Karlových Varech společně s Miroslavem Dopitou ztropila legendární skandál, kdy došlo k napadení fotografa. Modelka mu měla rozbít foťák a rozkousat paměťovou kartu, zatímco Dopita se pustil do pěstního souboje.

"Vyřítil se na něj přítel Hanychové. Začal utíkat, ale on ho mlátil hlava nehlava. Dostal přes deset ran. Pak se mu podařilo zavolat policii. Útočníka se ale nezbavil. Ten s ním mlátil o zem a vzal mu foťák. Mrštil s ním o zábradlí na lávce. Policisté je zadrželi a muž byl převezen do policejní cely," popsali svědci události.

Dopita nakonec dostal dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na dva roky a Agáta zase na několik let zákaz vstupu na filmový festival. Tato vyhrocená situace pak jen rozpoutala další problémy.

Už jsem ty nevěry nemohla vydržet

Miroslav Dopita po narození syna Kryšpína nalezl zálibu v internetových seznamkách, které vyhledával za účelem sexu. Blesku se ozvala například dívka, se kterou měl mít poměr. "Nabídla jsem mu schůzku ještě ten den odpoledne v pražské Libni, s čímž on nadšeně souhlasil," vypověděla tehdy jedna z dívek, s níž sportovec podváděl Agátu.

Stejný web pak udělal na Dopitu boudu. Redaktoři si s ním psali a vydávali se za dívku, kterou on sváděl pod svou přezdívkou Maserati GT a domlouval si s ní intimní styk. Když pak Dopita šel dolů otevřít, místo randíčka ho čekalo nemilé překvapení v podobě štábu Blesku. To už Hanychové přetekl poslední pohár trpělivosti.

"Už jsem ty jeho věčné nevěry prostě nemohla vydržet. Zavřu oči nad spoustou věcí, ale pohár trpělivosti přetekl," vysvětlila Agáta, která zůstala na syna Kryšpína sama. K nevěrám Dopity se pak Hanychová vyjádřila i letos v pořadu na TV Barrandov, který měla se svým ex Jaromírem Soukupem. "Já jsem se snažila a bylo to pro mě opravdu těžké. Snažila jsem se čtyři měsíce, ale odpustit jsem mu nedokázala. Je to prostě zrada," přiznala zklamání.

Dopita nakonec kvůli dluhům utekl v roce 2013 z Česka a začal žít na Bali. Tam se schovával před exekutory a následně byl jeho majetek vydražen. O syna v tu dobu navíc příliš nejevil zájem. "O Mirkovi dlouho nic nevím a nezajímá mě. Ani k soudu o syna nedorazil. Chodí mi od něj měsíčně alimenty na Kryšpína, a to je veškerý náš kontakt," tvrdila dnes již trojnásobná maminka. Všechny křivdy z minulosti jsou ale už evidentně odpuštěny a oba věří, že jim to tentokrát vyjde. Nezbývá, než oběma popřát mnoho štěstí.

Dopita se bude rozvádět a po rozchodu s manželkou našel útěchu u Hanychové