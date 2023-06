Adéla Gondíková: Na domácích pracích se doma shodneme. Raději ale uklízím sama

Adéla Gondíková momentálně natáčí s televizí Prima pořad Do pořádku!, který se celý točí kolem úklidu. Po vzoru zahraničních show si účastníci pod vedením specialistů mají možnost vytřídit veškeré věci, které mají v bytě, a konečně tak získat kontrolu nejen nad pořádkem ve své domácnosti, ale také nad svým životem. Pro Kafe.cz sympatická moderátorka prozradila, zda již něco z principů, kterým protagonisty pořadu učí, přenesla do svého domova, který sdílí s manželem - hercem Jiřím Langmajerem.

O Jiřím Langmajerovi se povídá, že rád uklízí. Jeho manželka Adéla Gondíková to ostatně potvrdila. “Doma se na úklidu shodneme. Já ale raději uklízím sama. To ale nejsou nějaké velké gruntovačky, myslím tím běžný úklid. Třízení věcí, jako u nás v pořadu, by bylo horší. Manžel by nejraději vyházel všechny moje věci, protože k nim nemá vztah. Já ale nemám vztah k těm jeho, a tak bych je naopak vyházela jemu,” prozradila pro Kafe.cz s úsměvem.

Pořad Do pořádku! vnímá pohledná moderátorka jako velmi inspirativní a podle jejích slov ji překvapilo, jak pozitivní ohlasy na něj od svého okolí dostává. “Mám v plánu podobné třídění doma udělat také, ale teď na to nemám čas, protože natáčím tenhle pořad a také hodně hraji v divadle. Ale je to osvěžující. Kolegyně Bára, se kterou pořad točíme, je v tom ale mnohem lepší. Má sice dvě děti, ale doma nemají nic. Ona třeba řekne, že patery tepláky jim stačí. Já jich mám spoustu různých na různé účely, ona by mi jich polovinu vyházela,” řekla Adéla Gondíková pro Kafe.cz.

Lidé podle Adély Gondíkové mají doma skutečně velké množství věcí, které ve skutečnosti nevyužívají. Na první pohled to v bytě není vidět, ale když aktéři pořadu všechny své věci vidí vyskládané ve velké hale, jsou překvapeni, kolik toho ve skutečnosti je.

Sama mám věcí také hodně

“Spousta lidí mi nevěří, že se to do bytu opravdu vešlo a myslí si, že jsme tam se štábem něco přidali, aby to vypadalo před kamerou lépe. Musím ale potvrdit, že to není pravda. Tohle všechno lidé doma mají a myslím, že sama bych dopadla dost podobně,” řekla se smíchem.

“Nejhorší jsou takové ty různé kůlny, garáže a kumbálky, kam dáme všechno s tím, že až bude čas, vyhodíme to. Jenže ono to tam potom máme třeba dalších deset let. Často jsou to třeba dárky nebo věci, ke kterým máme citový vztah a necháváme si je na památku,” vysvětlila moderátorka.